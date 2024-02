Mr.Rain a Sanremo con “Due altalene”: Carriera, vita privata e origini del nome

Dopo il successo con Supereroi nel 2023, Mr. Rain torna a Sanremo 2024 con "Due altalene"

Mr.Rain è uno dei protagonisti indiscussi della 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Due altalene”. l’artista è stato un grande protagonista dell’edizione passata con il brano “supereroi”, che di fatto ha dato uno slancio significativo ad una carriera già ben avviata.

Chi è Mr. Rain

Mr. Rain (Mattia Balardi), nasce a Desenzano del Garda il 19 novembre del 1991. Ha tre sorelle: Kimberly, Jennifer e Kathleen. Il padre gestisce una panetteria, la sorella Kimberly un bar. Mattia ha un legame molto forte con sua mamma che definisce il suo “supereroe”. Mentre, con suo papà, ha vissuto anni complicati, anche se ora è tutto superato.

Gli inizi

Mattia studia e si diploma all’Itis Castelli di Brescia. Già da piccolo dimostra un grande talento musicale, iniziando a suonare il pianoforte e a scrivere le sue prime canzoni quando ha 18 anni.

Perché si chiama Mr.Rain

In passato il cantante ha rivelato di scrivere solo nei giorni di pioggia. Sono infatti le giornate malinconiche e grigie che lo aiutano a scavare nei sentimenti e nelle emozioni. È per questo che ha deciso di scegliere come nome d’arte Mr. Rain.

La carriera

Mr Rain inizia a fare musica nel 2011 produce un mixtape dal titolo “Time 2 Eat”. Due anni più tardi partecipa, in coppia con il rapper Osso, alle selezioni della settima edizione di X-Factor. Pur avendo superato i provini decide di non proseguire nel programma. Però continua a scrivere e suonare.

Inizia a farsi un nome aprendo diversi concerti tra cui quelli di Emis Killa, Fedez e Salmo. L’anno dopo esce il suo primo album insieme al singolo che gli regala la notorietà: “Carillon”. Questo è solo il primo di una serie di grandi successi del rapper. Nel 2023 partecipa per la prima volta in carriera al 73º Festival di Sanremo con il brano Supereroi, classificandosi al terzo posto. Il12 maggio è uscito il singolo “La fine del mondo”, cantato in collaborazione con Sangiovanni.

La fidanzata

Mr Rain è sempre stato molto riservato e geloso riguardo la sua vita privata, ma sappiamo che ha una fidanzata da diverso tempo. Si tratta di Jiuliana Ghidini. Di lei si conosce poco, ma dal suo profilo Instagram si evince comunque un profondo amore per i cani e per il fidanzato Mattia, con il quale condivide diversi scatti.

Mr. Rain a Sanremo 2024 con “Due altalene”

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile

Perché non esistono parole per dirti cosa sei per me

Tu mi hai insegnato a ridere

Tu mi hai insegnato a piangere

L’ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime

Ma non è facile

Se non sei con me

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

Quante volte ci siamo trovati sul fondo

Passando da un incubo a un sogno

Anche un’alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo

Non c’era nessuno intorno

Però c’eri tu lo ricordo

Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l’inchiostro

Ti tengo per mano

Anche se cadiamo vado ovunque vai

Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai

In mezzo al temporale abbiamo unito i nostri lividi come due oceani indivisibili

Ma non è facile

Se non sei con me

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

È come nelle favole ogni volta tornerò da te

Forse nessuno ci crede

E vincerò solo con te tutte le guerre dentro me

Impareremo a cadere

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

Come dichiarato da Mr. Rain in un’intervista, il brano “Due altalene” prende origine dalla storia di un lutto: quando due persone si amano, il loro amore capace di ogni cosa andrà oltre il tempo e le distanze. I legami connotati dall’amore sono capaci di tutto, anche di rimanere sospesi in aria, proprio come suggerisce l’immagine delle due altalene del titolo.