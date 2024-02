Da Amici al palco dell’Ariston: Alessandra Amoroso a Sanremo 2024 con Fino a qui

A quindici anni dalla vittoria del talent show di Maria de Filippi, la Amoroso torna sotto le luci della ribalta con un brano sulla forza di rialzarsi nonostante le difficoltà.

Alessandra Amoroso, vincitrice dell’ottava edizione di Amici, il programma e talent di Maria De Filippi, parteciperà a Sanremo 2024 con il brano Fino a qui.

Alessandra Amoroso: vita privata e carriera

Alessandra Amoroso nasce il 12 agosto 1986 a Galatina, ma cresce a Lecce, dove coltiva da sempre la passione per la musica. Sin da bambina ha, infatti, partecipato a diverse competizioni a livello locale, vincendo nel 2007 la seconda edizione del festival pugliese Fiori di Pesco.

La svolta avviene nel 2009: la Amoroso accede alla scuola di Amici e vince l’ottava edizione. Lì si avvia in maniera concreta la sua carriera: il primo disco è Stupida, anticipato dai due singoli Immobile e Stupida. Alla fine dello stesso anno sarà poi la volta di Senza nuvole e l’anno successivo di Il mondo in un secondo.

A questi tre album ne seguiranno altri, tutti molto fortunati, seguiti da numerosi concerti. Dopo un periodo di stop, Alessandra Amoroso torna sotto le luci della ribalta partecipando a Sanremo 2024 con il brano Fino a qui.

Gli amori di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è stata legata al produttore discografico Stefano Settepani dal 2015 al 2021. Dal 2023 ha intrapreso una relazione con il tecnico del suono Valerio Pastore.

Alessandra Amoroso a Sanremo 2024

Fino a qui è il titolo della canzone che porterà Alessandra Amoroso a Sanremo 2024. È una ballad che parla delle difficoltà della vita di tutti i giorni: si apre con l’immagine di una Roma notturna e addormentata. Nel ritornello di questa trascinante ballata in cui la protagonista si paragona a “Sally” di Vasco Rossi, si parla d’amore come di una lunga caduta da un grattacielo in cui “durante il volo, piano dopo piano, mi ripeto: fino a qui tutto bene”.

Nella serata delle cover Alessandra Amoroso si esibirà insieme ai Boombdabash in un Medley, che probabilmente ci farà rivivere il clima dei tormentoni estivi come Mambo Salentino e Karaoke. Ad accompagnarli, ci sarà con loro sul palco un corpo di ballo strepitoso, tra cui il famoso ex ballerino di Amici, Andreas Muller.

Quante volte Alessandra Amoroso è stata a Sanremo?

Alessandra Amoroso ha partecipato a Sanremo due volte nei panni di ospite: la prima volta nel 2010 duettando con Valerio Scanu sulle note di Per tutte le volte che e la seconda a fianco di Emma Marrone nel 2021 con il brano Pezzo di cuore.

Dopo 15 anni di carriera, oltre 50 dischi di platino e più di 200 concerti, la Amoroso calcherà per la prima volta il palco dell’Ariston come cantante in gara in questa edizione.

Alessandra Amoroso a Sanremo 2024: il testo di Fino a qui

Ecco il testo della canzone che Alessandra Amoroso canterà a Sanremo 2024:

Roma dorme

Per miracolo

Le sue piazze

I suoi caffè

Caramelle anti-panico

Alle 2:43

Un’altra notte di pioggia

Scivola come una goccia

Non sanno che sto male

Forse nemmeno gli importa

Prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori un

Freddo cane

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Ma che sarà mai

Se ti sembro un po’ smarrita

In questa notte infinita

So chi sono io

Nello spazio

Una formica

Che si perde tra i vicoli

Di questa città

Che mi ascolta

Come nessun altro

Ha fatto mai con me

Va bene

Io prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori il temporale

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

E quante notti

Sono stata sveglia

A disegnare sul soffitto

Anche solo una stella

A sentirmi

Come Sally

Senza avere più voglia

Di fare la guerra

E poi cadere cadere

Cadere cadere

Cadere giù

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Alessandra Amoroso: i profili social e il sito web

Alessandra Amoroso è attiva su diversi social: su Instagram la troviamo con il nick amorosoof, mentre su Facebook come Alessandra Amoroso. Su Tik Tok la cantante pugliese ha deciso di mantenere il nickname di Instagram, per cui la troveremo digitando amorosoof.

Singolare e non comune la scelta di creare un sito web ufficiale interamente incentrato su Alessandra Amoroso, dove possiamo consultare la biografia, la discografia e i videoclip. Troviamo, inoltre, anche una sezione fanclub e una denominata Big Family Onlus, dedicata all’associazione a scopo benefico nata nel 2018 dal desiderio e dalla volontà di Alessandra Amoroso di seguire, aiutare e sostenere piccoli e grandi progetti dedicati a chi è più debole o in difficoltà.