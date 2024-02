Sanremo 2024, la quarta serata minuto per minuto in diretta: esibizioni, cover e classifica

Duetti e cover emozionanti nella quarta serata del Festival: gli aggiornamenti in diretta online.

L’8 febbraio si tiene la quarta serata il Festival di Sanremo 2024, la 74esima edizione: segui in diretta gli aggiornamenti, la scaletta e gli eventi minuti per minuto della prima serata. Ad aprire le cinque serate della kermesse Paola e Chiara con il PrimaFestival, a chiuderla e commentarla – invece – il team di Viva Rai2!…Viva Sanremo!, composto da Fiorello, Fabrizio Biggio, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi.

La classifica finale (parziale)

La top 5 dopo la quarta serata di Sanremo 2024, dedicata alle cover e ai duetti, è il risultato del voto combinato dal pubblico da casa tramite televoto (34%), della sala stampa (33%) e della nuova giuria delle radio (33%)

Classifica in aggiornamento

Sanremo 2024, la diretta della quarta serata

Inizia la quarta serata del Festival di Sanremo 2024

Ore 21.26 – I The Kolors in gara con Umberto Tozzi (codice 05).

Ore 21.13: Amadeus presenta la cover di “Notte prima degli esami”, cantano Gazzelle e Fulminacci (codice 04).

Ore 21.11: Amadeus ringrazia e accoglie sul palco i cani e gli operatori dell’Unità cinofili che effettua i controlli di sicurezza prima e dopo Sanremo e durante le serate del Festival.

Ore 21.04: “Scandalo”, “Meravigliosa Creatura”, “Sei nell’anima” – Questi i brani del Medley di Rose Villain con Gianna Nannini che ha reso i tre brani celebri (codice 03). Ariston in piedi per il ritorno a Sanremo di Gianna Nannini. Rose Villain dedica il suo medley alla mamma, purtroppo scomparsa, e a tutte le donne che si supportano a vicenda.

con Gianna Nannini che ha reso i tre brani celebri (codice 03). Ariston in piedi per il ritorno a Sanremo di Gianna Nannini. Rose Villain dedica il suo medley alla mamma, purtroppo scomparsa, e a tutte le donne che si supportano a vicenda. Ore 20.58: Annalisa si esibisce con la Rappresentante di Lista nel brano “Sweet Dreems (are made of this) (codice 02). Grande festa all’Ariston per l’amato brano di fama internazionale.

si esibisce con la Rappresentante di Lista nel brano “Sweet Dreems (are made of this) (codice 02). Grande festa all’Ariston per l’amato brano di fama internazionale. Ore 20.53 – Sangiovanni con Aitana canta la sua “Farfalle”, anche nella versione spagnola “Mariposas” (codice 01).

con Aitana canta la sua “Farfalle”, anche nella versione spagnola “Mariposas” (codice 01). Ore 20.50: Via al televoto! Amadeus annuncia i codici del televoto: Sangiovanni – 01, Annalisa – 02, Rose Villain – 03, Gazelle – 04, The Kolors – 05, Alfa – 06, BNKR44 – 07, Irama – 08, Fiorella Mannoia – 09, Santi Francesi – 10, Ricchi e Poveri – 11, Ghali – 12, Clara – 13, Loredana Bertè – 14, Geolier – 15, Angelina Mango – 16, Alessandra Amoroso – 17, Dargen D’Amico – 18, Mahmood – 19, Mr Rain – 20, Negramaro – 21, Emma – 22, Il Volo – 23, Diodato – 24 – La Sad – 25, Il Tre – 26, BigMama – 27, Maninni – 28, Fred De Palma – 29, Renga e Nek – 30.

Ore 20.46: Inizia la quarta serata di Sanremo 2024, dedicata alle cover, ai medley e ai duetti. Tutti e 30 i concorrenti in gara si esibiscono sul palco dell’Ariston. Fiorello – incappucciato per “mascherarsi” – è al fianco del conduttore Amadeus.

PrimaFestival con Paola e Chiara

Ore 20.30: la quarta serata di Sanremo 2024 si apre con le sorelle Paola e Chiara Iezzi, con interviste esclusive ai cantanti in gara, anticipazioni e altre curiosità sul Festival della canzone italiana.

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2024

A che ora inizia e finisce il Festival di Sanremo?

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 parte con il PrimaFestival alle 20.30 e con l’ingresso di Amadeus all’Ariston intorno alle 20.40/45. La fine della serata è prevista per un orario compreso tra l’1.30 e le 2 di notte. Seguirà il DopoFestival con lo speciale di VivaRadio2.

Prima e dopo Festival

A condurre il PrimaFestival di Sanremo 2024 sono le sorelle Paola e Chiara. In molti le ricordano sicuramente per le hit dei primi anni 2000 (“Vamos a bailar” e “Festival”, giusto per citarne due storiche), ma anche per il successo ottenuto proprio a Sanremo 2023 con “Furore“. Un brano che ha segnato il ritorno sulla scena musicale delle due sorelle, icone degli anni 2000.

Ad accompagnare gli spettatori post-kermesse c’è il DopoFestival di Sanremo 2024 (Viva Rai2!…Viva Sanremo!), in onda su Rai 1 dall’1.30 di notte circa nelle prime quattro sere del Festival, sono Fiorello e Fabrizio Biggio, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi.

Ospiti, conduttori e Tributi

La co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2024 sarà Lorella Cuccarini, showgirl, cantante e personaggio televisivo tra i più amati in Italia. Ospiti della serata, oltre ai cantanti scelti per i duetti, Arisa e Gigi D’Agostino; in più, saranno presenti gli immancabili amici del PrimaFestival e del DopoFestival.

Scaletta e ordine di uscita

Questo l’ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2024 nel corso della quarta serata:

Sangiovanni con Aitana, Medley di “Farfalle” e “Mariposas” Annalisa con La Rappresentante di lista e il coro Artemia, “Sweet Dreams (Are made of this)” Rose Villain con Gianna Nannini, Medley Gazzelle con Fulminacci, “Notte prima degli esami” The Kolors con Umberto Tozzi, Medley dei più grandi successi di Umberto Tozzi Alfa con Roberto Vecchioni, “Sogna, ragazzo, sogna” Bnkr44 con Pino D’Angiò, “Ma quale idea” Irama con Riccardo Cocciante, “Quando finisce un amore” Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, “Che sia benedetta”/”Occidentali’s Karma” Santi Francesi con Skin, “Hallelujah” Ricchi e Poveri con Paola & Chiara, Medley di “Sarà perché ti amo”/ Mamma Maria” Ghali con Ratchopper, Medley dal titolo “Italiano vero” Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, “Il cerchio della vita” Loredana Bertè con Venerus, “Ragazzo mio” Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, Medley dal titolo “Strade” Angelina Mango con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, “La rondine” Alessandra Amoroso con Boomdabash, Medley Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra, Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis Mahmood con I Tenores di Bitti, “Come è profondo il mare” Mr.Rain con Gemelli Diversi, “Mary” Negramaro con Malika Ayane, “La canzone del sole” Emma con Bresh, Medley di Tiziano Ferro Il volo con Stef Burns, “Who Wants to Live Forever” Diodato con Jack Savoretti, “Amore che vieni, amore che vai” La Sad con Donatella Rettore, “Lamette” Il Tre con Fabrizio Moro, Medley dei più grandi successi di Fabrizio Moro BigMama con Gaia, La Niña e Sissi, “Lady Marmalade” Maninni con Ermal Meta, “Non mi avete fatto niente” Fred De Palma con Eiffel 65, Medley dei più grandi successi degli Eiffel 65 Renga con Nek Medley delle loro hit

Chi vota e come a Sanremo 2024, quando c’è il televoto

Ogni sera il sistema di voto a Sanremo 2024 funziona in modo diverso. La prima sera non c’è stato televoto. Nel corso della seconda e della terza serata, invece, votano la giuria delle radio (50%) e il pubblico tramite televoto (50%). A esprimere il voto nel corso della serata duetti-cover e la sera della finale sono sala stampa, TV e web (33%), giuria della radio (33%) e pubblico tramite televoto (34%). La novità del 2024 è la scomparsa della giuria demoscopica, sostituita da quella delle radio.

Come funziona il televoto e codici della quarta serata di Sanremo 2024

Come funziona il televoto nella quarta serata di Sanremo 2024? Si può votare sia tramite linea fissa che tramite cellulare.

Da cellulare (con sms al numero 475.475.1)

Da telefono fisso (chiamare il numero 894.001)

Ecco una guida completa per votare il cantante preferito a Sanremo, con informazioni su costo, novità e regolamento. Massimo 5 voti per utenza.

Dove vedere Sanremo 2024: streaming e diretta

Sanremo 2024 è in diretta streaming mondiale su Rai 1 e Rai Play Come da tradizione, anche Rai Radio 2 sarà in diretta.

La kermesse anche su QdS.it

