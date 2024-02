Sanremo 2024, il programma della terza serata: scaletta, ospiti e ordine dei cantanti

Ecco cosa succederà nella terza serata del Festival.

Attesa la terza serata del Festival di Sanremo 2024, con una scaletta ricca di esibizioni, ospiti e tributi speciali. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta dalle 20.40 su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo, anche conosciuta come “città dei fiori”. Ecco la scaletta della terza serata di Sanremo 2024 e l’ordine di uscita dei cantanti.

Ospiti della terza serata di Sanremo

La prima serata del Festival è stata un successo, ottenendo più del 64% di share (il dato più alto dal 1995). Il co-conduttore di Amadeus è stato Marco Mengoni nella prima serata, mentre ad affiancare il presentatore durante la seconda serata del Festival è stata la cantante Giorgia.

La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2024 sarà la cantante Teresa Mannino, comica, attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva e teatrale italiana. “Ma siete sicuri che siamo al Festival di Sanremo? Mamma mia, siete troppo seri, io mi sento fuori luogo! Vi prendete troppo sul serio…”: con questo exploit, l’attrice avrebbe “rubato la scena” durante la lettura dei dati sullo share nel corso della conferenza stampa prima della terza serata del Festival.

Tra gli ospiti della terza serata di Sanremo 2024: il team di Viva Rai2!, Paola e Chiara (dal Suzuki Stage), Bresh (dalla Costa Smeralda), Eros Ramazzotti e… la star internazionale Russel Crowe. Ieri è stato il momento di John Travolta, la cui breve partecipazione ha destato qualche polemica per il cachet di circa 200mila euro per appena 15 minuti.

Scaletta della terza serata di Sanremo 2024: l’ordine di uscita dei cantanti

Durante la terza serata di Sanremo 2024 si esibiscono 15 dei 30 cantanti in gara. Gli altri 15 concorrenti – che si sono esibiti il 7 febbraio – li presenteranno. Votano la giuria delle radio (50%) e pubblico a casa tramite televoto (50%).

I cantanti in gara della terza serata in ordine di uscita: Il Tre (presentato da Loredana Bertè); Maninni (presentata da Alfa); bnkr44 (presentati da Fred de Palma); Santi Francesi (presentati da Clara); Mr Rain (presentato da Il Volo); Rose Villain (presentata da Gazzelle); Alessandra Amoroso (presentato da Dargen D’Amico); Ricchi e poveri (presentati da Big Mama); Angelina Mango (presentata da Irama); Diodato (presentato da The Kolors); Ghali (presentato da Mahmood); Negramaro (presentati da Emma); Fiorella Mannoia (presentata da Annalisa); Sangiovanni (presentato da Renga e Nek); La Sad (presentati da Geolier).

Cantanti in gara

Quest’anno gli artisti in gara sono 30, di cui 27 big e 3 vincitori di Sanremo Giovani, tutti in gara per il prestigioso titolo di vincitore di Sanremo 2024, che gli darà anche la possibilità di gareggiare all’Eurovision Song Contest. Di seguito un articolo con tutti i concorrenti del Festival nell’edizione del 6-10 febbraio 2024.

Questi i brani in gara a Sanremo 2024.

Sanremo 2024, cantanti in gara

Ecco chi sono i 30 cantanti che hanno presentato i brani nel corso della prima serata di Sanremo e i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga-Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Come si vota? Entra in gioco il televoto

Nella prima serata di Sanremo 2024 ha votato solo la giuria della sala Stampa, Tv e Web. Dalla seconda serata di Sanremo 2024, però, comincia a funzionare e a contribuire alla classifica anche il televoto. Nel corso della seconda e della terza serata, invece, voteranno la giuria delle radio (50%) e il pubblico tramite televoto (50%). Si ricorda che, da quest’anno, verranno svelati solo i primi 5 di ciascuna classifica. Soltanto nella serata della finale (10 febbraio) il pubblico potrà conoscere la classifica provvisoria per intero e, poi, il nome del vincitore di Sanremo 2024.