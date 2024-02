John Travolta, poche parole e cachet da capogiro per Sanremo: ecco quanto è stato pagato

Travolta conquista il pubblico dell'Ariston, ma la breve partecipazione dell'attore - con un alto compenso - suscita emozioni contrastanti nei fan del Festival.

Un cachet da 200mila euro per poco più di un quarto d’ora: sarebbe questo il pagamento riservato alla star internazionale John Travolta per partecipare alla seconda serata di Sanremo 2024. Il comportamento durante la partecipazione dell’ospite, tra i più attesi della 74esima edizione del Festival, ha generato non poche discussioni tra i fan della kermesse.

Cachet Sanremo 2024, quanto è stato pagato John Travolta

Duecentomila euro per John Travolta. A tanto ammonterebbe – secondo quanto apprende l’Adnkronos – il cachet pagato all’attore americano per la sua partecipazione alla seconda serata di Sanremo 2024. La cifra, secondo Adnkronos, non comprenderebbe le spese di trasferta che sarebbero state affrontate in concorso: l’attore, infatti, avrebbe raggiunto Nizza con il suo aereo privato ed era in zona per un impegno con uno sponsor.

Il Ballo del Qua Qua

Breve ma intensa e carica di allegria la partecipazione di John Travolta a Sanremo. Tra i momenti più belli la simpatica esibizione nel “Ballo del Qua Qua” assieme ad Amadeus e Fiorello. Una scena che ha suscitato allegria e simpatia verso la star di “Grease”.

“Listen to me, John. Tu hai ballato tutto ma noi faremo una cosa speciale: in Italia c’è l’inno nazionale e poi questo ballo, la Qua Qua Dance”, ha detto Fiorello mostrandogli le mosse del balletto dei paperi a cui mescola un giro di tarantella. Il finale è stato una coreografia a tre concluso con una battuta ironica dello showman siciliano: “Quest’uomo che ha fatto tutto nella sua vita, avrà la fine della sua carriera qui stasera”.

“John Travolta mi ha guardato male…”: questo il commento di Amadeus all’Aristonello per la puntata di Viva Raidue – Viva Sanremo.

“Io avevo previsto tutto, qui è la fine delle nostre carriere. Quella di Travolta e le nostre”, ha replicato Fiorello riavvolgendo il nastro. “A Travolta ho detto ‘tu fai sempre cose fiche’: è andata così”.

Quasi nessuna parola da John Travolta a Sanremo

Tra i commenti social degli amanti di Sanremo, però, si legge un po’ di delusione per come è stata gestita la partecipazione dell’atteso ospite internazionale. “Nemmeno un’intervista hanno organizzato”, dicono alcuni. Certamente, a limitare il dialogo con l’attore c’è stata la barriera linguistica (eppure, l’inglese dovrebbe essere un must ormai e di certo a Sanremo i traduttori non mancano); tuttavia, i fan avrebbero sicuramente voluto sentire di più da parte della star.

Poche parole l’attore le ha scambiate con Giorgia, parlando del legame con l’Italia. “Quando avevo 4 anni ho visto ‘La Strada‘ (di Fellini, ndr) per la prima volta con mamma e papà e mi è piaciuto tantissimo. Mi sono innamorato di Giulietta Masina. Non capivo perché moriva e mio padre mi disse che era morta perché le avevano spezzato il cuore e da allora ho pensato che non avrei mai spezzato il cuore a nessuno”.

La seconda serata del Festival

Nonostante qualche piccola polemica su John Travolta, la seconda serata di Sanremo è andata alla grande. Momenti commoventi, come il ritorno sul palco del maestro Giovanni Allevi, ma anche divertenti (il ballo del Qua Qua) e una scaletta ricca di esibizioni musicali. Questa la TOP 5 dopo l’esibizione di 15 dei cantanti in gara: Geolier in testa, seguito da Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood.

