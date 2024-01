Irama a Sanremo con “Tu no”: il testo e tutte le info sul cantante emerso grazie ad “Amici”

Il cantautore e rapper noto per la partecipazione ad "Amici" torna sul palco dell'Ariston per la quinta volta: tutto su Irama.

A febbraio 2024 Irama (nome d’arte di Filippo Maria Fanti) torna a Sanremo con il brano “Tu no”, una ballata intensa e profonda.

Chi è Irama, da Amici a Sanremo 2024

Nato con il nome di Filippo Maria Fanti a Carrara il 20 dicembre 1995, Irama è un cantautore e un rapper di fama nazionale. L’esordio è avvenuto proprio a Sanremo, nel 2016, nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Cosa resterà”; il successo, però, è arrivato con la partecipazione al noto talent “Amici” nel 2018. Da allora, per il cantante è arrivato un successo dietro l’altro: in pochi anni ha ottenuto ben 47 dischi di platino e 5 dischi d’oro. Tra i suoi brani più noti c’è “Nera“, diventata una hit estiva sempreverde. Nel 2023 ha pubblicato l’album “No stress” con Rkomi, seguito da un tour di grande successo.

Nel 2020 ha vinto anche “Amici Speciali“, realizzata per raccogliere fondi durante l’emergenza Covid. Irama è alla sua quinta partecipazione a Sanremo: oltre all’esordio nel 2016, ha partecipato nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta”, nel 2021 con “La genesi del tuo colore” (quell’anno, purtroppo, non riuscì a esibirsi sul palco dell’Ariston per positività al Covid di un membro dello staff) e infine con “Ovunque sarai” nel 2022.

Sulla sua vita privata si sa molto poco, anche perché Irama è molto riservato e preferisce essere noto per la musica: ha una sorella e pare abbia avuto delle storie con Giulia De Lellis e con la modella e influencer Victoria Stella Doritou.

Il successo con “Ovunque Sarai”

Proprio quest’ultimo brano, “Ovunque Sarai“, ha ottenuto grande successo e ha fatto apprezzare ancora di più Irama al grande pubblico. Alla kermesse il brano – dedicato alla nonna – si è piazzato al quarto posto, ma ha ottenuto un successo ancora più grande in radio (4 dischi di platino).

“Tu no”, la canzone di Irama a Sanremo 2024

Questo il testo del brano “Tu no”, che Irama presenterà a Sanremo 2024. Scritto da F. M. Fanti – G. Nenna – E. Mattozzi – F. Monti – G. Colonnelli, è una ballad nel tipico stile del cantante e parla di nostalgia. Un brano destinato a emozionare come “Ovunque Sarai”.

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

“Sanremo per me significa inizio. Significa anche tradizione e responsabilità, perché è un palco molto importante”, ha detto Irama ad Askanews. Sul brano, l’artista aggiunge: “‘Tu no’ è una canzone a cui tengo molto, molto emotiva, che racconta temi della distanza e della mancanza. Temi universali, spero che arrivi alle persone”.

La serata delle cover

Nella serata delle cover e dei duetti, Irama canterà assieme a Riccardo Cocciante la toccante ed emozionante “Quando finisce un amore”.

