Fascino, ironia e… “Ballo del Qua Qua”: John Travolta conquista il pubblico di Sanremo 2024

La star di "Grease" incanta e fa ballare tutto l'Ariston, compreso il presentatore Amadeus.

John Travolta è l’ospite internazionale che ha incantato il pubblico della seconda serata di Sanremo 2024: presentato da Giorgia, ha ballato con il conduttore Amadeus su diversi brani di fama internazionale, compreso il “Ballo del Qua Qua”.

La partecipazione della star di “Grease” ha preceduto l’esibizione dei The Kolors e quella di Giorgia, che ha incantato l’Ariston con un medley di suoi successi per celebrare i 30 anni di carriera.

John Travolta a Sanremo 2024 con… “Il ballo del Qua Qua”

Fiorello l’aveva detto: “Chiederò a John Travolta di fare una cosa che se accetta la sua carriera potrebbe finire in Italia”. E alla fine la star americana, dopo aver fatto ad Amadeus un tutorial dei suoi balli cinematografici più iconici, da “Saturday Night Fever” a “Grease” e “Pulp Fiction”, è uscita con il conduttore del Festival di Sanremo 2024 dall’Ariston, ha raggiunto Fiorello davanti al suo Aristonello e l’ha fatto: si è esibito con il ballo del Qua Qua”.

“This is devil, this is comunist, ha cantato ‘Bella Ciao'”, ha detto Fiorello a John Travolta in inglese maccheronico riferendosi ad Amadeus. “Listen to me, John. Tu hai ballato tutto ma noi faremo una cosa speciale: in Italia c’è l’inno nazionale e poi questo ballo, la Qua Qua Dance“, ha detto mostrandogli le mosse del balletto dei paperi a cui mescola un giro di tarantella. Il finale è per una coreografia a tre sulle note del “Ballo del Qua Qua”.

“Quest’uomo che ha fatto tutto nella sua vita, avrà la fine della sua carriera qui stasera”, ha detto ironicamente lo showman siciliano mentre John Travolta ha mostrato il suo divertimento con una sonora risata.

Il legame di John Travolta con l’Italia

I balli rimangono sicuramente la parte più iconica della partecipazione di John Travolta a Sanremo, ma nel corso del suo intervento in realtà la star statunitense ha anche parlato brevemente del suo legame con l’Italia. “Quando avevo 4 anni ho visto ‘La Strada‘ per la prima volta con mamma e papà e mi è piaciuto tantissimo. Mi sono innamorato di Giulietta Masina. Non capivo perché moriva e mio padre mi disse che era morta perché le avevano spezzato il cuore e da allora ho pensato che non avrei mai spezzato il cuore a nessuno”.

Travolta ironizza anche sul quinto e ultimo Sanremo di Amadeus: “Dopo 5 Sanremo che bella forma che hai”. “Perché anche tu sai che questo è il mio quinto Sanremo?”, dice Ama. “Certo in America non si parla d’altro. Mi dicono che ci sono le primarie in questo momento, per sapere chi sarà il prossimo conduttore”, ha detto l’attore tra le risate della platea dell’Ariston.

