Sanremo 2024, la seconda serata minuto per minuto in diretta: esibizioni, televoto e classifica

I momenti più belli della seconda serata del Festival della canzone italiana e tutte le informazioni utili su televoto, scaletta e ospiti.

Il 7 febbraio si tiene la seconda serata il Festival di Sanremo 2024, la 74esima edizione: segui in diretta gli aggiornamenti, la scaletta e gli eventi minuti per minuto della prima serata. Ad aprire le cinque serate della kermesse Paola e Chiara con il PrimaFestival, a chiuderla e commentarla – invece – il team di Viva Rai2!…Viva Sanremo!, composto da Fiorello, Fabrizio Biggio, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi.

La classifica finale (parziale)

In aggiornamento – La top 5 dopo la seconda serata di Sanremo 2024, risultato del voto congiunto della giura radio (50%) e televoto (50%).

Questa la Top 5 della sala stampa, presentata alla fine della prima serata di Sanremo 2024: al primo posto Loredana Bertè con “Pazza”, al secondo Angelina Mango con “La noia” e al terzo Annalisa con “Sinceramente”; seguono Diodato con “Ti muovi” e Mahmood con “Tuta gold”.

Sanremo 2024, la diretta della seconda serata

Festival di Sanremo 2024, seconda serata

Ore 21.32: Diodato presenta Dargen D’Amico con “Onda alta” (codice televoto 04).

Ore 21.28: Con il codice 03 canta Alfa, annunciato da Mr Rain.

Ore 21.17: Giorgia fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston, sarà la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2024. Canta “E poi”, suo grande successo.

Ore 21.07: Amadeus ricorda la paraolimpiadi di Milano del 2026. Ospite Federico Barra, la cui scuola ha disegnato la mascotte ufficiale.

Ore 21: Il gruppo La Sad presenta il duo Renga-Nek con “Pazzo di te”, codice 02.

Ore 20.55: Ghali presenta Fred De Palma, codice televoto 01. “Il cielo non ci vuole“, il nome del brano.

Ore 20.54: via al televoto. Ecco i codici: Fred De Palma – codice televoto 01; Renga e Nek – codice televoto 02; Alfa – codice televoto 03; Dargen D’Amico – codice televoto 04; Il Volo – codice televoto 05; Gazzelle – codice televoto 06; Emma – codice televoto 07; Mahmood – codice televoto 08; BigMama – codice televoto 09; The Kolors – codice televoto 10; Geolier – codice televoto 11; Loredana Bertè – codice televoto 12; Annalisa – codice televoto 13; Irama – codice televoto 14; Clara – codice televoto 15.

Ore 20.52: Amadeus annuncia le regole del televoto (guida in fondo all’articolo) e i codici per votare i concorrenti.

Ore 20.47: Sigla di Sanremo 2024 con una sorpresa: ad aprire la seconda serata c’è nonno Ruggiero Del Vecchio, tra i personaggi più amati di Viva Rai 2. Intona “Italodisco”, la hit estiva dei The Kolors.

Ore 20.45: Amadeus apre la seconda serata del Festival assieme a Fiorello.

PrimaFestival con Paola e Chiara

Ore 20.30: la seconda serata di Sanremo 2024 si apre con le sorelle Paola e Chiara Iezzi, con interviste esclusive ai cantanti in gara, anticipazioni e altre curiosità sul Festival della canzone italiana. Tra gli ospiti BigMama, emozionata dopo il debutto a Sanremo.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2024

A che ora inizia e finisce il Festival di Sanremo?

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 parte con il PrimaFestival alle 20.30 e con l’ingresso di Amadeus all’Ariston intorno alle 20.40/45. La fine della serata è prevista per un orario compreso tra l’1.30 e le 2 di notte. Seguirà il DopoFestival con lo speciale di VivaRadio2.

Prima e dopo Festival

A condurre il PrimaFestival di Sanremo 2024 sono le sorelle Paola e Chiara. In molti le ricordano sicuramente per le hit dei primi anni 2000 (“Vamos a bailar” e “Festival”, giusto per citarne due storiche), ma anche per il successo ottenuto proprio a Sanremo 2023 con “Furore“. Un brano che ha segnato il ritorno sulla scena musicale delle due sorelle, icone degli anni 2000.

Ad accompagnare gli spettatori post-kermesse c’è il DopoFestival di Sanremo 2024 (Viva Rai2!…Viva Sanremo!), in onda su Rai 1 dall’1.30 di notte circa nelle prime quattro sere del Festival, sono Fiorello e Fabrizio Biggio, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi.

Ospiti, conduttori e Tributi

Il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2024 è una donna, una grande cantante e già in passato protagonista della kermesse: si tratta di Giorgia. Gli ospiti previsti sono Giovanni Allevi, Bob Sinclar (in collegamento dalla Costa Smeralda), Rosa Chemical dal Suzuki Stage, il team di Viva Rai2!, John Travolta, Leo Gassmann e il cast di “Mare Fuori“, fiction di grande successo giunta alla quarta stagione. E attenzione: ci saranno anche Paola e Chiara, assieme a Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Nel corso della seconda serata di Sanremo 2024 sono previsti anche l’omaggio “Romagna Mia” e la consegna al premio alla carriera della Città di Sanremo a Gaetano Castelli.

Scaletta e ordine di uscita

Questo l’ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2024 nel corso della seconda serata:

Chi vota e come a Sanremo 2024, quando c’è il televoto

Ogni sera il sistema di voto a Sanremo 2024 funziona in modo diverso. La prima sera non c’è stato televoto. Nel corso della seconda e della terza serata, invece, votano la giuria delle radio (50%) e il pubblico tramite televoto (50%). A esprimere il voto nel corso della serata duetti-cover e la sera della finale sono sala stampa, TV e web (33%), giuria della radio (33%) e pubblico tramite televoto (34%). La novità del 2024 è la scomparsa della giuria demoscopica, sostituita da quella delle radio.

Come funziona il televoto e codici della seconda serata di Sanremo 2024

Come funziona il televoto nella seconda serata di Sanremo 2024? Si può votare sia tramite linea fissa che tramite cellulare.

Da cellulare (con sms al numero 475.475.1)

Da telefono fisso (chiamare il numero 894.001)

Ecco una guida completa per votare il cantante preferito a Sanremo, con informazioni su costo, novità e regolamento. Massimo 5 voti per utenza.

Dove vedere Sanremo 2024: streaming e diretta

Sanremo 2024 è in diretta streaming mondiale su Rai 1 e Rai Play Come da tradizione, anche Rai Radio 2 sarà in diretta.

La kermesse anche su QdS.it

Segui i momenti più belli, le scalette e le curiosità sul Festival di Sanremo anche sul nostro sito.

Foto da Imagoeconomica