Le “nuove parole dell’amore” contro il femminicidio: cast di “Mare Fuori” a Sanremo 2024

Un discorso contro la violenza sulle donne e il gap di genere da parte del cast della fortunata fiction Rai a Sanremo.

Il cast di “Mare fuori” – ospite della seconda serata di Sanremo 2024 – affronta sul palco dell’Ariston un tema “caldo”, attuale e purtroppo difficile: il femminicidio. L’importanza di dire e accettare il “no”, di abbattere gli stereotipi di genere, di vivere l’amore in maniera genuina e reale: questi i temi principali del discorso.

Mare Fuori, il cast a Sanremo 2024: si parla di femminicidio

I ragazzi della serie “Mare Fuori” hanno letto un testo di Matteo Bussola sulle “nuove parole dell’amore“. Ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto e no: sono le parole che gli attori hanno recitato accompagnate da testi moto significativi. E per cambiare le cose “dipenderà solo da noi, non dimentichiamolo mai”, ha affermato Amadeus alla fine della breve partecipazione del cast.

La quarta stagione della serie

Prima di congedarsi i ragazzi cantano la sigla della popolare fiction Rai, giunta alla sua quarta stagione con enorme successo.

Quando e dove va in onda Mare Fuori?

Le nuove puntate di Mare Fuori saranno disponibili su RaiPlay dal 1 febbraio con i primi sei episodi. Dal 14 febbraio, invece, Mare Fuori 4 arriverà in prima serata su Rai 2 con i dodici episodi che saranno trasmessi in sei settimane. Parallelamente alla messa in onda su Rai 2, sarà possibile vedere la serie anche in diretta streaming su RaiPlay.

Foto da Instagram