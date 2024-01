Mare fuori, arrivano le nuove puntate: tutto sulla stagione 4, trama e novità

Febbraio si apre con nuovi episodi dell'amatissima serie: ecco tutte le news prima dell'uscita della quarta stagione.

Dal 1° febbraio 2024 i numerosi fans di Mare Fuori potranno vedere la quarta stagione su RaiPlay. Come accaduto per la precedente stagione, anche stavolta i primi sei episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming Rai e solo dal 14 febbraio, Mare Fuori 4 andrà in onda su Rai 2.

Il successo incredibile di Mare Fuori in Italia e anche all’estero ha fatto sì che la serie sia presente anche nel catalogo Netflix e sia diventata un musical dal titolo omonimo il cui tour sta riscuotendo attenzione e curiosità.

Mare Fuori 4: trama, cast, puntate

Prodotta da Rai Fiction con Picomedia, scritta da Cristiana Farina con Maurizio Careddu, la quarta stagione di Mare Fuori è composta da dodici episodi alla regia dei quali è stato confermato Ivan Silvestrini.

La trama

Il finale della terza stagione aveva lasciato i tanti spettatori con dei dubbi da sciogliere e con la certezza di alcuni addii indesiderati.

La quarta stagione di Mare Fuori si apre con i protagonisti che si trovano metaforicamente a navigare in mare aperto. In Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella c’è una grande consapevolezza: le loro vite non sono più legate a quelle della loro famiglia che non avrà più una funzione salvifica. Anzi, come barche in mare aperto si ritroveranno a spingersi al largo senza una precisa direzione.

Tra le mura dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida, i protagonisti detenuti devono quotidianamente vincere le loro paure per affrontare i dilemmi della vita. Accanto non hanno più le famiglie, ma gli amici che hanno scelto per crescere, migliorarsi ed evolversi.

Non per tutti è così. Dall’altro lato, ci sono Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia che vivono il peso dei legami familiari che condizionano la loro esistenza. Per crescere, però, è necessario capire chi si vuole essere e cosa si desidera diventare.

Molti dei detenuti sono maggiorenni. Se il cambiamento è inevitabile, la crescita personale è una scelta che impone coraggio. La libertà non è solo una condizione fisica, ma anche mentale perché entra in relazione alle scelte che si fanno e a come ci si approccia a cosa accade. La nuova direttrice darà del filo da torcere ai ragazzi in questo senso. Infatti, si ribelleranno per la loro autodeterminazione.

Il cast

Giunti alla quarta stagione, il cast di Mare Fuori ha subito delle trasformazioni inevitabili alla luce della narrazione. Sono stati confermati: Lucrezia Guidone (la direttrice Sofia Durante), Massimiliano Caiazzo (alias Carmine Di Salvo), Maria Esposito (Rosa Ricci), Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Carmine Recano (Massimo Esposito), Artem Tkachuk (Pino), Giovanna Sannino (Carmela) e Ludovica Coscione (Teresa).

Ci sono dei graditi ritorni, ma solo attraverso flashback. Si rivedranno nella quarta stagione: Ciro (interpretato da Giacomo Giorgio), Pirucchio (interpretato da Nicolò Galasso) e Pino (alias Antonio Orefice).

Dove e come guardare la serie

Le nuove puntate di Mare Fuori saranno disponibili su RaiPlay dal 1 febbraio con i primi sei episodi. Dal 14 febbraio, invece, Mare Fuori 4 arriverà in prima serata su Rai 2 con i dodici episodi che saranno trasmessi in sei settimane. Parallelamente alla messa in onda su Rai 2, sarà possibile vedere la serie anche in diretta streaming su RaiPlay.

Foto da Instagram