Netflix, le novità in arrivo nel mese di febbraio: tutti i titoli

Tutte le novità in arrivo su Netflix nel mese di febbraio: ecco i titoli di film e serie tv pronti a sbarcare sulla piattaforma streaming

Per il 2024 Netflix ha deciso di essere più ambiziosa e competitiva che mai. La piattaforma streaming con più abbonati al mondo punta sempre a dare qualità e quantità in egual misura ai suoi clienti. A febbraio, nel catalogo arriveranno tanti titoli nuovi tra film, serie tv e stand up comedy.

Spazio per pellicole evergreen come “Il matrimonio del mio miglior amico”, ma anche per nuove stagioni di serie tv come “L’amore è cieco” e “Buongiorno Veronica”. Molti film e serie tv, inoltre, sono dedicati all’amore in occasione di San Valentino. Insomma, gli abbonati non avranno nulla da temere. La noia, anche stavolta, non è nei progetti di Netflix.

Film in arrivo a febbraio su Netflix

Il matrimonio del mio migliore amico – 1° febbraio 2024

Quando capisce di amare Michael, la critica gastronomica Julianne ricorre a ogni mezzo per sabotare il matrimonio tra l’amico del cuore e una ricca studentessa.

The Peacemaker – 1° febbraio 2024

Dopo un’esplosione nella campagna russa, un agente dei servizi segreti americani e un’esperta di armi nucleari danno il via alla caccia ai terroristi.

RedLife – 1° febbraio 2024

Nel tentativo disperato di ricominciare da zero un criminale e una studentessa cercano di realizzare i loro sogni di amore e appartenenza e di sfuggire dai bassifondi di Bangkok.

Orion e il Buio – 2 febbraio 2024

Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all’apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall’ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall’oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L’incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante.

Lover, Stalker, Killer – 9 febbraio 2024

Da poco uscito da una relazione a lungo termine e ansioso di rifarsi una vita sentimentale, Dave fa come la maggior parte delle persone: prova con gli appuntamenti online. Liz e Cari sono tra le sue conoscenze più promettenti, entrambe mamme single con personalità vincenti che lo aiutano a uscire dal guscio in modi diversi. Questo padre diligente e affettuoso potrebbe godersi la sua seconda possibilità, ma una storia d’amore occasionale si trasforma in un contorto triangolo amoroso che mette in pericolo Dave e tutti i suoi cari.

Cenere – 9 febbraio 2024

Gökçe ritrova l’entusiasmo per la vita leggendo Cenere, uno dei libri inviati alla casa editrice del marito Kenan. Questa misteriosa storia risveglia in lei emozioni che non provava da molto tempo, distruggendo al tempo stesso l’idea di famiglia felice che pensava di aver raggiunto con Kenan.

Players – 14 febbraio 2024

Da molti anni la giornalista sportiva newyorkese Mack è in competizione con il suo migliore amico Adam e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale. Quando perde la testa inaspettatamente per l’affascinante corrispondente di guerra Nick, Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia.

Dalla mia finestra 3: Guardando te – 23 febbraio 2024

Dopo gli avvenimenti dell’estate, Ares e Raquel non vedono un futuro per la loro relazione e decidono di prendere strade diverse. Ma quando si incontrano di nuovo in inverno a Barcellona, l’amore e il desiderio che provano l’uno per l’altra sono innegabili.

Mea Culpa – 23 febbraio 2024

Quando l’avvocata di difesa Mea Harper si occupa del caso di omicidio dell’artista Zyair Malloy, la verità non è ovvia come sembra. Mentre cerca di determinare l’innocenza o la colpevolezza del suo scaltro ma seducente cliente, si scopre che tutti sono responsabili di qualcosa.

La La Land – 6 febbraio 2024

Due artisti affrontano un dilemma straziante quando le aspirazioni professionali si scontrano con una storia d’amore dolceamara nella moderna Los Angeles.

Dante – 11 febbraio 2024

Nell’Italia del XIV secolo lo scrittore Giovanni Boccaccio rievoca la travagliata vita di Dante Alighieri nel suo viaggio a Ravenna alla ricerca della figlia del poeta scomparso.

Uccidimi, tesoro! – 13 febbraio 2024

Una vincita alla lotteria provoca gravi conseguenze quando marito e moglie iniziano a escogitare piani per uccidersi a vicenda e accaparrarsi il denaro.

L’aggiusta-cuori – 14 febbraio 2024

Quando un giornalista scettico partecipa suo malgrado a un programma per cuori infranti per scrivere un articolo, finisce per aprirsi all’affascinante psicologa.

Un Mondo Sotto Social – 22 febbraio 2024

In un paesino di mare un agente di marketing spera di trovare la prossima star influencer ed escogita un piano discutibile per trasformare la figlia di un meccanico in un fenomeno social.

Le serie tv su Netflix

Let’s Talk About CHU – 2 febbraio 2024

La vlogger part-time Chu Ai usa il suo canale per parlare senza tabù di sesso, ma nella vita reale scopre che la questione è molto più complessa.

Raël: l’ultimo profeta – 7 febbraio 2024

Con interviste ai suoi seguaci, ai critici e a Raël stesso, questa docuserie ripercorre come una religione ispirata agli UFO si sia trasformata in una setta controversa.

One Day – 8 febbraio 2024

È la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni.

L’amore è cieco – Sesta Stagione – 14 febbraio 2024

In questa stagione i single stringono legami profondi e immediati, gettando le basi per un viaggio inaspettato, ricco di colpi di scena e rivelazioni scioccanti che metteranno alla prova ogni relazione anche dopo che i partecipanti avranno lasciato le capsule per affrontare il mondo reale.

Buongiorno, Verônica – Terza Stagione – 14 febbraio 2024

Alla ricerca del terzo fratello, Verônica indaga nell’orfanotrofio dove sono cresciuti Brandão e Matias. In una cittadina di provincia incontra l’allevatore di cavalli milionario Jerônimo e la madre Diana, una donna bella e misteriosa che nasconde segreti sul macabro passato del luogo. Ma quando la mafia mette in pericolo la sua famiglia, Verô deve correre contro il tempo e trovandosi senza via d’uscita rischia il tutto per tutto in un pericoloso inseguimento da cui potrebbe non uscire viva.

The Vince Staples Show – 15 febbraio 2024

Miniserie di racconti satirici con la produzione esecutiva di Kenya Barris e ideata da Staples, Ian Edelman e Maurice Williams.

Nuova Scena – 19 febbraio 2024

In questo rap show Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain vanno in cerca della nuova superstar della scena italiana partendo dalle strade di Roma, Napoli e Milano. Nel corso dello show, i tre giudici saranno inoltre affiancati dalle principali personalità della scena rap italiana, che contribuiranno a definire l’esito della competizione.

Avatar – La leggenda di Aang – 22 febbraio 2024

Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Una volta le quattro nazioni vivevano in armonia e l’Avatar, il dominatore di tutti e quattro gli elementi, manteneva la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato i Nomadi dell’Aria annientandoli e compiendo così il primo passo verso la conquista del mondo. L’attuale incarnazione dell’Avatar non è ancora emersa e il mondo ha perso la speranza. Ma come un bagliore nell’oscurità, la speranza si riaccende quando Aang, un giovane Nomade dell’Aria nonché l’ultimo della sua specie, si risveglia per assumere il ruolo che gli spetta come prossimo Avatar.

Hacks – 15 febbraio 2024

Una scrittrice sui vent’anni che cerca di risollevarsi da un’umiliazione pubblica accetta controvoglia di lavorare con una leggenda della comicità in crisi professionale.

Ti dico un segreto? – 21 febbraio 2024

Quando un prolifico stalker si infiltra nei loro account social, tre donne vedono la loro vita cambiata per sempre.

Taylor Tomlinson: Have It All – Stand up – 13 febbraio 2024

Nel suo terzo speciale comico originale Netflix, Taylor Tomlinson parla del lavoro dei propri sogni, di come trovare il partner ideale e di problemi di ansia e insonnia.