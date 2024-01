Sanremo 2024, tatuaggi e capelli dai colori crazy: ecco chi è Rose Villain

La rapper, dopo essere stata ospite con Rosa Chemical nel 2023, calcherà il palco dell'Ariston con la sua Click Boom!

Rose Villain è una dei 30 concorrenti che parteciperanno a Sanremo 2024. La cantautrice e rapper italiana finora aveva partecipato al Festival solo come ospite, nel 2023, duettando insieme a Rosa Chemical nella serata delle cover con il brano America.

Rose Villain a Sanremo 2024

Rose Villain parteciperà a Sanremo 2024 con il brano Click Boom!, singolo estratto dall’album Radio Sakura che uscirà l’8 marzo 2024.

La canzone è stata scritta durante una notte d’estate ed è il riassunto di quello che sarà il suo nuovo disco. Un’emozione particolare quella che vivrà Rose Villain a Sanremo 2024: dopo aver partecipato come ospite lo scorso anno, per la prima volta la rapper calcherà il palco dell’Ariston con un brano tutto suo.

Rose Villain: età e vita privata

Rose Villain, pseudonimo di Rosa Luini, è nata il 20 luglio 1989 a Milano, dov’è anche cresciuta. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è trasferita a Los Angeles dove ha studiato presso il conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood, specializzandosi in musica rock. Ed è proprio a Los Angeles che nasce il suo personaggio: Rosa comincia a cantare con una piccola band chiamata The Villains, da cui trae ispirazione per il suo nome d’arte.

La popolarità di Rose Villain in Italia è arrivata grazie alle collaborazioni con Salmo, Guè Pequeno e Luchè: con il primo nel pezzo Don Medellìn e con i restanti due nel brano Chico. Nel 2022 pubblica una canzone in collaborazione con Tony Effe dal titolo Michelle Pfeiffer, singolo estratto dal suo ultimo album, Radio Gotham del 2023.

Dal maggio 2022 è sposata con il produttore discografico Sixpm, incontrato negli Usa.

Rose Villain: social e Instagram

Rose Villain è attiva su tutti i social, ma in particolare su Instagram con il nome rosevillain. Diverse le storie pubblicate giornalmente dalla rapper, anche se non mancano le foto e i selfie allo specchio: un personaggio sui generis, con i capelli azzurri e diversi tatuaggi, è il mix perfetto di femminilità e grinta.

Fonte foto: Instagram – rosevillain.