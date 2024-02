Sanremo 2024, la classifica della prima serata: ecco chi è nella TOP 5

Ecco come si è conclusa la prima serata del Festival della canzone italiana e quali canzoni ha preferito la sala stampa chiamata al voto .

Si è conclusa la prima serata di Sanremo 2024 e il voto della sala stampa carta, web e radio ha prodotto la classifica parziale del Festival. Ecco chi si è posizionato nella TOP 5 e, quindi, si trova in vantaggio e più vicino alla vittoria.

Classifica della prima serata di Sanremo 2024, la top 5

Loredana Bertè – Pazza Angelina Mango – La noia Annalisa – Sinceramente Diodato – Ti muovi Mahmood – Tuta Gold

Il resto della classifica rimane segreta fino alla finale di Sanremo di sabato 10 febbraio.

Rivivi i momenti del Festival

La prima serata di Sanremo 2024 ha prodotto una classifica parziale e dei potenziali vincitori del Festival della canzone italiana, ma soprattutto ha emozionato e divertito. Tanti i momenti da ricordare, dalle esibizioni di Marco Mengoni – vincitore del Festival nel 2023 con “Due Vite” – al tributo al musicista Giogiò Cutulo, ucciso al culmine di una lite per futili motivi a Napoli. Divertente, oltre che simpatico e ironico Marco Mengoni nella veste di co-conduttore. Presenti anche Zlatan Ibrahimović e Fiorello.

Trenta i concorrenti in gara a Sanremo, tantissimi i debutti. Per rivivere minuto per minuto le emozioni della prima serata di Sanremo 2024, dal PrimaFestival con Paola e Chiara alla classifica finale, ecco l’articolo-diretta di QdS.it.

Dove vedere Sanremo 2024: streaming e diretta

Sanremo 2024 è in diretta streaming mondiale su Rai 1 e Rai Play Come da tradizione, anche Rai Radio 2 sarà in diretta.

La kermesse anche su QdS.it

Segui i momenti più belli, le scalette e le curiosità sul Festival di Sanremo anche sul nostro sito. Di seguito un articolo con tutto il programma, serata per serata, le scalette aggiornate, le informazioni su ospiti, cantanti in gara e diretta.

Foto da Imagoeconomica