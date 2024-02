Sanremo 2024: l’animo rock di Loredana Bertè torna sul palco dell’Ariston con Pazza

Una canzone che poteva avere una sola voce, quella di Loredana Bertè: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla cantautrice italiana.

Loredana Bertè partecipa a Sanremo 2024: la cantautrice ed attrice italiana vanta una lunghissima carriera musicale, iniziata negli anni Settanta con il brano Sei bellissima e proseguita con la pubblicazione di ben 18 album, vendendo oltre 8 milioni di dischi.

Loredana Bertè a Sanremo 2024

Loredana Bertè a Sanremo 2024 torna in gara tra i Big con il brano Pazza, scritto in collaborazione con Chiaravalli, Bonomo e Pugliese.

Un titolo che descrive al meglio le intenzioni della cantante: quello di incentivare l’amore per se stessi e la consapevolezza di sè. “Va bene sono pazza che c’è, che c’è. Io sono pazza di me, di me e voglio gridarlo ancora” recita il brano. Un inno all’amor proprio, una canzone che urla di accettarsi così come si è, imperfezioni comprese. Ma anche un modo per rispondere a chi, da sempre, la definisce appunto “pazza”: per i suoi look audaci e stravaganti, per i suoi modi di fare a volte diretti e bruschi, per la sua sfacciataggine e le strane tinte ai capelli nonostante l’età. Ma Loredana Bertè è questo e molto altro: pazza sì, ma unica.

Quante volte Loredana Bertè ha partecipato a Sanremo?

Loredana Bertè ha gareggiato a Sanremo ben undici volte, dunque l’edizione 2024 sarà la dodicesima.

La prima risale al 1986, quando ha partecipato con il brano Re, scritto da Mango e suo fratello Armando, che ha suscitato parecchie critiche e polemiche. La Bertè, infatti, in quell’occasione ha portato sul palco dell’Ariston un “costume” d’avanguardia pura: abito total black in pelle, borchiato, gioielli vistosi, gambe in bella vista e, in primo piano, un pancione finto. Il tutto enfatizzato da una coreografia magistralmente diretta da Franco Miseria, in cui la tematica della finta gravidanza emerge ancora più chiaramente grazie all’ausilio del corpo di ballo. Nonostante tutto, però, Loredana Bertè si posizionò al nono posto nella classifica generale, segnando per sempre la storia del Festival di Sanremo e più in generale quello della televisione italiana.

Delle undici volte in cui ha partecipato, nessuna è valsa la vittoria per l’artista che ha comunque collezionato diversi premi, tra cui il Premio Sala Stampa, il Premio alla Carriera e il Premio Pubblico dell’Ariston, quest’ultimo mai ritirato dall’artista.

Pazza: il testo della canzone di Loredana Bertè a Sanremo 2024

Un inno a se stessa e all’amore per il proprio essere; ecco il testo di Pazza, il brano di Loredana Bertè a Sanremo 2024:

Sono sempre la ragazza

Che per poco già s’incazza

Amarmi non è facile

Purtroppo io mi conosco

Ok ti capisco

Se anche tu te ne andrai via da me

Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

Adesso vado dritta ad ogni bivio

Va bene sono pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Io cammino nella giungla

Con gli stivaletti a punta

E ballo sulle vipere

Non mi fa male la coscienza

E mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle

Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

E se in giro è tutto un manicomio

Io sono la più pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Scusa se ti ho fatto male

Forse non sono normale, è un forse

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Loredana Bertè: età e vita privata

Loredana Bertè nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, da due insegnanti, il padre professore di latino e greco, mentre la madre maestra elementare, dunque ha 73 anni. Terza di quattro sorelle, tra le quali vi è Mia Martini (pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè) è cresciuta tra Porto Recanati e Ancora, per poi trasferirsi con la madre e le sorelle a Roma in seguito alla separazione dei genitori.

Chi è il padre di Loredana Bertè e Mia Martini?

Le due sorelle sono sempre state molto riservate sulla loro vita privata ma, ad un anno dalla morte di Mia Martini (12 maggio 1995), Loredana Bertè rompe gli argini e in un’intervista al settimanale Oggi racconta della loro infanzia.

Il padre, Giuseppe Radames Bertè, era un uomo violento e la madre risultava essere assente nei confronti delle figlie, che crebbero con un’educazione molto rigida e circondate dalla paura, più che dall’amore. Le due sorelle Leda e Olivia hanno confermato le affermazioni della Bertè sulla loro infanzia, anche se Olivia ha ridimensionato alcune affermazioni fatte dalla Bertè sul rapporto con Mia Martini. Loredana e Mimì, infatti, avevano un rapporto burrascoso, un po’ “romanticizzato” dopo la morte di Mia, secondo Loredana causata dai gravi danni psicologici derivanti dall’infanzia fatta di violenza e paura.

Amore e vita privata

Dal 1983 al 1987 la Bertè è stata la moglie di Robert Berger, sposato alle Isole Vergini, con il quale la rottura fu causata dall’inadempienza degli obblighi coniugali da parte di lui.

Ebbe un’altra relazione, con il tennista Adriano Panatta durante la quale conobbe il campione Björn Borg, con cui si sposò nel 1989. Anche questa volta la conclusione fu una separazione, precisamente nel 1992, a causa della dipendenza da stupefacenti del tennista.

Da quel momento in poi, Loredana Bertè non si è mai più innamorata, come aveva rivelato in una puntata de “L’intervista”, il talk show condotto da Maurizio Costanzo in cui venivano ripercorsi, attraverso video e foto, i momenti più importanti della vita dell’intervistato.

Una carriera lunga quasi 50 anni

Loredana Bertè ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni Sessanta, come ballerina, accompagnando Rita Pavone nei suoi spettacoli. Negli anni Settanta si cimenta nel canto, iniziando da corista, ma il successo vero e proprio arriva nel 1975 con Sei bellissima, scritta da Claudio Daiano sulla musica di Gian Pietro Felisatti.

Tra gli anni Settanta e Ottanta raggiunge l’apice del successo con la pubblicazione di brani come Dedicato, E la luna bussò e Non sono una signora. Ma l’inarrestabile Loredana Bertè non si ferma e continua sulla scia del cantautorato rock anche negli anni Novanta e Duemila, festeggiando nel 2014 i quarant’anni di carriera.

Nel 2015 inizia la sua collaborazione con Maria De Filippi nel talent show Amici, di cui diventa giurata fissa insieme a Sabrina Ferilli. La collaborazione con i talent però continua, con il ruolo di coach in The Voice Senior e The Voice Kids.

L’uragano Bertè, negli anni Duemilaventi, continua a regalare soddisfazioni: nel 2021 la partecipazione come superospite a Sanremo, dove presenta un medley dei suoi brani e nel 2023 la mostra fotografica “LiBerté” curata dal fotografo Giovanni Squatriti.

Loredana Bertè: social e Instagram

Nonostante l’età “avanzata” Loredana Bertè non rinuncia al pubblico di giovanissimi ed è presente su diversi social: su Facebook come Loredana Bertè, mentre su Instagram la troviamo con il nick loredanaberteofficial. Inaspettatamente, la Bertè è presente anche su Tik Tok come loredanaberteofficial.