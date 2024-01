Un mix di grinta ed energia: ecco chi è Angelina Mango, concorrente di Sanremo 2024

La giovane, dopo lo strepitoso successo di questa estate, torna a farci ballare dal palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Angelina Mango parteciperà a Sanremo 2024: la cantautrice italiana è conosciuta al grande pubblico per aver partecipato alla ventiduesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La giovane ha trionfato nella categoria canto e si è conquistata il secondo posto nella classifica generale.

Angelina Mango a Sanremo 2024

Dopo l’incredibile successo riscosso nel 2023, Angelina Mango parteciperà per la prima volta a Sanremo proprio quest’anno, nell’edizione 2024.

Il brano portato dall’artista si intitola La noia, che promette essere tutto tranne che noioso! Scritto in collaborazione con Madame, mixa un testo introspettivo con un ritmo assolutamente ballabile, sulla scia della cumbia messicana. Non è comunque una novità per la Angelina Mango, visti i suoi pezzi fortemente ritmati che hanno scalato le classifiche e ci hanno accompagnato per un’estate intera, come Ci pensiamo domani e Che to dico a fa’.

Angelina Mango a Sanremo 2024 decide di omaggiare il padre e sicuramente farci emozionare: nella serata delle cover la giovane canterà La Rondine, di Mango, accompagnata da quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. La scelta non è casuale: La rondine è uscita nel 2002, quando Angelina aveva solo un anno ed è una delle canzoni più conosciute di Pino Mango. Inoltre, sui suoi social la giovane cantautrice ha pubblicato un video di lei bambina dove dice: “Rondine? Dove sei, rondine? sei volata? Ah, sei qui!”.

Angelina Mango: età e vita privata

Angelina Mango è nata il 10 aprile 2001 a Matera, ma è cresciuta a Lagonegro, in provincia di Potenza. Figlia del cantautore Giuseppe Mango e dell’ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente, ha da loro ereditato l’amore e la passione della musica, provando a farne un mestiere.

Già nel 2020 pubblica il suoi primo album, Voglia di vivere, e tra il 2021 e il 2022 apre alcuni concerti, partecipa alla Milano Music Week e tenta la partecipazione a Sanremo Giovani, venendo esclusa.

Nel novembre 2022 viene ammessa nella scuola di Amici, programma di Maria de Filippi, classificandosi seconda e prima nella categoria canto. Il successo riscosso nella scuola di amici le ha dato modo di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico: oggi Angelina Mango è ascoltatissima, soprattutto dai giovanissimi.

Il 1 ottobre 2023 è uscito il suo nuovo singolo, Che to dico a fa, e il 12 ottobre ha preso avvio da Napoli il Voglia di vivere Tour, sold out nelle maggiori città italiane.

Angelina Mango: super social tra Instagram e Tik Tok

La grintosa Angelina Mango è fortemente attiva anche sui social network, vista anche la sua giovane età. Vediamo insieme i profili social della cantautrice italiana.

Nonostante si trovi su diversi social, Angelina Mango è particolarmente presente su due piattaforme: Instagram e Tik Tok. Irriverenti e dinamici i suoi caroselli di foto, dove pubblica le immagini più disparate, dallo sfondo del cellulare ai selfie allo specchio. La troviamo su Instagram con il nick angelinamango_.

Su Tik Tok, dove è presente con il nick angelinamango__, Angelina dà sfogo alla sua vena ballerina: famosa la coreografia del suo singolo Ci pensiamo domani, diventato un trend replicatissimo. Non mancano comunque i video musicali e quelli divertenti.

Fonte foto: Instagram – angelinamango_