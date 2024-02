“Si può morire per un motorino parcheggiato male?”, a Sanremo 2024 il tributo a Giogiò Cutolo

Un momento commovente durante la prima serata del Festival.

“Si può morire per un motorino parcheggiato male?”. Così inizia la riflessione di Amadeus prima del tributo al giovane musicista Giogiò Cutolo, vittima di un brutale omicidio a Napoli durante la prima serata di Sanremo 2024. Presente sul palco dell’Ariston la madre Daniela.

Il tributo a Giogiò Cutolo a Sanremo 2024

“Hai un modo aristocratico di stare al mondo, generi bellezza intorno a te. Al contrario di quelli che ti hanno strappato brutalmente alla vita. Proprio perché l’amore è il contrario della morte, questa sera vivi attraverso la musica che amavi. Stasera tutta Italia sta ascoltando le note del maestro Giovanni Battista Cutolo“. Queste le parole della madre del ragazzo ucciso poco prima del tributo musicale dell’orchestra del teatro Ariston. Pubblico in piedi e applausi per ricordare un giovane di grandi speranze vittima della violenza altrui.

“La musica di Giogiò Cutolo non si spegnerà mai e vivrà in tutti i ragazzi che hanno deciso di seguire la bellezza e non la violenza”, ha detto Amadeus.

La storia di Giogiò Cutolo

Giogiò Cutolo – che ha ottenuto un tributo durante la prima serata di Sanremo 2024 ed è stato insignito della Medaglia d’oro al valor civile – era un giovane musicista. Studiava al Conservatorio di Napoli e sognava proprio il palco del Festival. Il 31 agosto del 2023 la sua vita è stata spezzata per sempre e per i motivi più futili. Secondo una prima ricostruzione, il 24enne si sarebbe trovato in mezzo a una lite nel parcheggio. Avrebbe chiesto di spostare uno scooter parcheggiato male. La risposta? Dei colpi di pistola fatali. Violenza di fronte alla più semplice e normale delle richieste. Indagato per l’omicidio un 17enne.

