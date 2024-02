Fiorella Mannoia a Sanremo 2024: testo e significato di Mariposa

Il brano, scritto in collaborazione con Cheope e Carlo Di Francesco è un manifesto: di libertà, donne e vita.

Fiorella Mannoia si presenta al Festival di Sanremo 2024 con il brano Mariposa, scritta in collaborazione con Cheope e Carlo Di Francesco. Le musiche, invece, sono di Carlo Di Francesco, Federica Abbate e Mattia Cerri.

Fiorella Mannoia: l’esibizione a Sanremo 2024

L’artista si è esibita per terza sul palco dell’Ariston e lo ha fatto avvolta in un etereo vestito di pizzo bianco, quasi come se fosse una sposa, e a piedi nudi, come a voler sottolineare la voglia di libertà e leggerezza.

Composta, elegante e bellissima, Fiorella Mannoia ha conquistato ancora una volta il cuore degli italiani, dopo la sua ultima partecipazione a Sanremo con Che sia benedetta, nel 2017, arrivata seconda.

Al termine dell’esibizione, regala un fiore al suo direttore d’orchestra: simbolo della delicatezza e della sensibilità che la contraddistingue.

L’esibizione di Fiorella Mannoia con Mariposa e quelle degli altri 29 cantanti in gara sono disponibili su RaiPlay.

Testo della canzone Mariposa di Fiorella Mannoia

Il testo di Mariposa di Fiorella Mannoia è stato scritto in collaborazione con Cheope e Carlo Di Francesco:

Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono

Una corona di arancio e di spine

Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo

Sono il coraggio che genera il mondo

Sono uno specchio che si è rotto

Sono l’amore, un canto, il corpo

Un vestito troppo corto

Una voglia un desiderio

Sono le quinte di un palcoscenico

Una città, un impero

Una metà sono l’intero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda

L’illusione che ti incanta

La risposta e la domanda

Sono la moda, l’amore e il vanto

Sono una madonna e il pianto

Sono stupore e meraviglia,

Sono negazione e orgasmo

Nascosta dietro a un velo

Profonda come un mistero

Sono la terra, sono il cielo

Valgo oro e meno di zero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto

Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Mi chiamano con tutti i nomi

Con tutti quelli che mi hanno dato

E per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!

Mariposa di Fiorella Mannoia a Sanremo 2024: significato della canzone

Ancora una volta, Fiorella Mannoia si presenta sul palco di Sanremo con un inno alla vita e alla libertà. Dopo Che sia benedetta è il turno di Mariposa, un brano che già nel suo titolo trasuda tutte le sue intenzioni: mariposa, infatti, significa farfalla in spagnolo.

Tra le battaglie portate avanti negli anni da Fiorella Mannoia c’è anche quella riguardante le donne e la loro identità, sempre con delicatezza e mai con arroganza. Mariposa di Fiorella Mannoia è, infatti, un manifesto delle donne: canta la loro unicità, la loro forza, il coraggio e l’amore che hanno dentro, insieme al dolore. Attraverso le parole della canzone, possiamo percepire come dentro ognuna ci sia una personalità complessa che può al tempo stesso essere una cosa e un’altra.

“Si parte ‘dalla strega in cima al rogo’ per arrivare alla descrizione di tante sfaccettature di donne e al fatto che possiamo essere anche terribili, siamo anche ‘uno specchio rotto’. C’è tutto il racconto di come siamo attraversando, per quanto possibile fare in una canzone, anche il corso della storia”. Il brano, infatti, anche se non le cita, vuole essere un omaggio alle tre sorelle Mirabal che nel 1960 avevano cercato di opporsi al regime del dittatore Trujillo e che per questo vennero uccise il 25 novembre, giorno in cui ricorre la giornata contro la violenza sulle donne.

Mariposa di Fiorella Mannoia a Sanremo 2024, dunque, non delude: rivendica dignità e identità personale, ma lo fa a modo suo, quel modo che da anni è nel cuore degli italiani.

Fonte foto: Instagram – Fiorella Mannoia