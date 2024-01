Il bullismo, il cancro e il successo: ecco chi è BigMama, tra i big di Sanremo 2024

Al Festival con "La rabbia non ti basta", la rapper dal passato difficile è una delle figure emergenti del panorama musicale femminile in Italia. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su BigMama.

Queer, rapper, grintosa e con un passato difficile da raccontare al pubblico: c’è anche BigMama tra i concorrenti di Sanremo 2024.

Il suo nome è tra i 27 big annunciati nelle scorse settimane da Amadeus per la 74esima edizione del Festival della musica italiana.

Ecco chi è.

BigMama: vero nome, vita privata, età

Il vero nome di BigMama è Marianna Mammone. Classe 2000, è originaria di Avellino ed è una delle figure emergenti del rap femminile italiano. Giovane, piena di energia e affascinata da figure forti femminili come Missy Eliot, si è avvicinata al mondo della musica rap già dall’età di 13 anni. Dopo un periodo trascorso a pubblicare i suoi testi su YouTube, la prima delle quali è “Charlotte” – il commovente racconto della storia di una ragazza autolesionista – Marianna si è trasferita a Milano. Lì è nato il fenomeno “BigMama”.

La svolta arriva nel 2020 con “Mayday“, il singolo che inaugura il percorso con l’etichetta Pluggers e con la successiva partecipazione a Sanremo, dove ha cantato “American Woman” nella serata dei duetti assieme a Elodie. Lì era ospite, nel 2024 – dopo il passaggio alla Epic/Sony Music Italia con il brano “Too Much” – sarà la protagonista.

“Le ho tutte”

Sulla sua vita privata, BigMama è molto riservata. In merito al suo orientamento sessuale, in passato si è definita “queer” ma anche “bisessuale”. Un coming out ufficiale, a quanto pare, non c’è mai stato o – almeno – non è mai stato pubblico.

Alla vigilia di Sanremo 2024, BigMama dichiara: “Le ho tutte. Sono donna, grassa, rapper e queer“.

Il cancro e la lotta con se stessa

Nelle sue parole ci sono tanta ironia e altrettanta forza, ma BigMama ha un passato molto difficile. Prima il bullismo per il suo sovrappeso, che l’ha spinta a rifugiarsi nella musica, e poi la violenza sessuale e infine il cancro all’età di 20 anni (sconfitto grazie alla chemio). Una battaglia vinta su tutti i fronti con enorme coraggio: Sanremo 2024 sarà la sua rivalsa.

BigMama a Sanremo 2024: canzone e cover

Il titolo della canzone di BigMama per il suo esordio a Sanremo è “La rabbia non ti basta“. Questo il testo:

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso

Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora detesto

Pensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso

Pezzi di loro per darne agli altri

Pezzi di cuore come gli scarti

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

E ti restava solo incassarli

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire

Lo sai che a casa non devon sapere, cosa dovrai dire

Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite

Vorresti solo un altro corpo

Ma a quale costo?

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Credere nei propri sogni salva

Se vuoi ballare balla

Non puoi sparire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Nella serata delle cover, BigMama offrirà al pubblico di Sanremo 2024 una scoppiettante versione della celebre “Lady Marmelade” con Gaia, La Niña e Sissi.

