L’orgoglio delle proprie origini: Geolier a Sanremo 2024 con I p’ me, tu p’ te

Geolier, fenomeno trapper del momento, parteciperà per la prima volta a Sanremo 2024 con la canzone I p’ me, tu p’ te.

Dal quartiere di Napoli a Sanremo 2024: chi è Geolier

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è nato a Napoli il 23 marzo 2000. Cresciuto nel quartiere di Secondigliano, si avvicina alla musica grazie alle gare di freestyle dove è conosciuto con il solo nome di battesimo, Emanuele.

Il suo nome d’arte, infatti, nascerà in un secondo momento e deriva dalla parola francese “geôlier”. La traduzione in italiano corrisponde a “secondino” che è anche il nome con cui vengono chiamati gli abitanti di Secondigliano.

Debutta nel 2018 con il singolo P Secondigliano, prodotto insieme a Nicola Siciliano, ma la vera svolta arriva nel 2019, quando firma un contratto con l’etichetta musicale di Luchè. L’album Emanuele, ricco di collaborazioni con rapper affermati, quali Guè Pequeno, Luchè ed Emis Killa, in meno di un anno conquista il disco di platino, con più di 50.000 copie vendute.

Gli anni dal 2020 al 2022 sono ricchi di collaborazioni, come quella con Sfera Ebbasta nel singolo M’ manc e quella con Anna Tatangelo in Guapo.

Torna sulla scena nell’ottobre 2022 con il singolo Chiagne, prodotto con Lazza e il due Tagagi & Ketra e, dopo l’uscita dell’album Il coraggio dei bambini a gennaio 2023, estrae il singolo Come vuoi. Nel 2023 collabora con Shiva e Anna nel pezzo di Tagagi & Ketra Everyday, che arriva presto in cima alle classifiche.

Il rapper 23enne è fidanzato con l’influencer napoletana Valeria, su Instagram _imvda1.

Geolier a Sanremo 2024: le origini napoletane sul palco dell’Ariston

Vero outsider del Festival, Geolier è pronto a salire per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo con I p’ me, tu p’ te.

“Ho sempre guardato Sanremo con la mia famiglia perché amo la musica e spero che la gente capisca quello che dico e non si fermi alla prima parola in napoletano che non capisce. Il napoletano riesce a trasmettere le emozioni, il messaggio arriva anche se non si capiscono tutte le parole” racconta Geolier.

La canzone con cui Geolier debutterà a Sanremo 2024 è un omaggio alle sue origini. Interamente cantata e rappata in napoletano, racconta di un amore finito e del rispetto che deve esserci dopo una relazione: dopo essersi amati tanto, è necessario che ognuno riprenda la propria vita e i propri spazi.

Elettronica e rap si fondono al dialetto napoletano creando un mix strepitoso: chi non riuscirà a capire bene il testo, infatti, rimarrà comunque affascinato dalla musicalità. I p’ me, tu p’ te, prodotta da Michelangelo, è una canzone uptempo, con cassa dritta. “Porto tutto me stesso e la mia impronta napoletana, io sono proprio così” aggiunge.

La celebrazione delle proprie origini, però, non finisce qua per Geolier. Nella serata delle cover, il giovane talento si esibirà insieme a Gigi D’Alessio, Luchè e Guè Pequeno in un medley intitolato Stade.

Il testo di I p’ me, tu p’ te di Geolier a Sanremo 2024

Ecco il testo di I p’ me, tu p’ te, la canzone di Geolier a Sanremo 2024:

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te (x3)

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te (x8)

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te (x3)

Geolier: i profili social del trapper napoletano

Geolier è ovviamente presente su diversi social: Instagram e Tik Tok i più gettonati. Lo troviamo, infatti, su Instagram con il nome Geolier e su Tik Tok con il nick ilverosecondino. Presente anche su Facebook con il nome Geolier.