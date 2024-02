GUIDA | Come funziona il televoto di Sanremo 2024: codici, costi, novità

Dalla seconda serata del Festival di Sanremo all'attesa finale entra il gioco il televoto: ecco il regolamento e le istruzioni.

Come funziona il televoto di Sanremo 2024? Quanto costa e quali novità ci sono quest’anno? Ecco un articolo che risponde a tutte le domande principali sulla votazione dei brani in gara al Festival e sulle novità introdotte di recente.

Televoto a Sanremo 2024, come funziona

Nella prima serata del Festival di Sanremo non è previsto il televoto: a esprimere il voto e a stilare la TOP5 provvisoria è solo la sala stampa carta, web e radio. Dalla seconda serata alla finale, invece, entra in gioco il televoto: nella seconda e nella terza serata fa il 50% dei risultati (l’altro 50%, invece, è in mano alla nuova giuria delle radio); per la serata dei duetti e delle cover e per la finale di Sanremo 2024, invece, il televoto incide per il 34%, mentre sala stampa e giuria radio per il 33% rispettivamente.

Come si vota e si sceglie il vincitore di Sanremo?

Il vincitore di Sanremo 2024 viene decretato in base alla classifica data da 3 elementi: il voto da casa del pubblico (il televoto, 34%), le preferenze della sala stampa (33%) e la nuova giuria delle radio (33%, sostituisce la demoscopica).

Come e quando votare

Il televoto per Sanremo 2024 è attivo dalla seconda serata del 7 febbraio alla finale del 10 febbraio; nella prima serata peserà per il 50% sulla classifica provvisoria, nelle altre per il 34%. Per scegliere il proprio vincitore di Sanremo si può votare:

Da cellulare (con sms al numero 475.475.1)

Da telefono fisso (chiamare il numero 894.001)

Come funziona il televoto della seconda serata di Sanremo 2024 (7 febbraio)

C’è un’unica sessione di televoto. Si possono votare solo i 15 artisti in gara (clicca qui per la scaletta e l’ordine di uscita della seconda serata). A ciascun cantante corrisponde un codice, annunciato durante la diretta del Festival (su Rai Uno, Rai Radio 2 e Raiplay). Si prevedono massimo cinque voti a serata per ogni utenza che accede al televoto.

Come funziona il televoto della terza serata di Sanremo 2024 (8 febbraio)

Nella terza serata di Sanremo 2024 il telefoto funziona esattamente come durante la seconda: si può votare solo per i 15 artisti in gara per un massimo di 5 preferenze valide a utenza.

Il televoto nella serata delle cover e nella finale di Sanremo (9-10 febbraio)

Anche durante la quarta serata di Sanremo – quella dedicata a duetti e cover – si può votare da casa tramite il sistema del televoto. La sessione è unica ma è possibile votare per tutti e 30 i cantanti in gara.

Il funzionamento del televoto durante la finale di Sanremo 2024 prevede due fasi. Durante la prima sessione unica sarà possibile votare per tutti e 30 gli artisti in gara, che si esibiscono per l’ultima volta prima della TOP5 definitiva. Successivamente, si apre un nuovo televoto (con nuovi codici) per permettere di votare tra i cinque primi classificati e scegliere il vincitore di Sanremo 2024.

Televoto Sanremo, come si vota dal cellulare e dal telefono fisso

Per votare da telefono fisso, digitare il numero 894.001 e seguire le istruzioni del messaggio telefonico preregistrato (cioè digitare il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelta).

Per votare da cellulare il proprio cantante preferito di Sanremo basta inviare un SMS da cellulari situati in Italia (operatori TIM, Vodafone, Wind Tre, Coop Italia, Poste Mobile, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile e Ho.mobile) al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione dell’artista in gara a Sanremo o gli alias accettati dal sistema di televoto (in basso l’esempio con il codice 01).

Codici televoto

I codici da abbinare ai cantanti in gara al televoto vengono annunciati sera dopo sera durante la diretta di Sanremo. Di seguito, in aggiornamento, quelli della seconda serata:

Regolamento del televoto di Sanremo 2024

Per comprendere come funziona il televoto di Sanremo 2024 è necessario fare riferimento al regolamento ufficiale della kermesse musicale.

Si può accedere al televoto unicamente da utenze fisse situate in Italia (Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e Iliad) e non si può votare il proprio cantante preferito di Sanremo 2024 da telefoni pubblici, da cellulari o utenze fisse all’estero. Per votare da telefono fisso, digitare il numero 894.001 e seguire le istruzioni del messaggio telefonico preregistrato (cioè digitare il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelta).

Per votare da cellulare il proprio cantante preferito di Sanremo basta inviare un SMS da cellulari situati in Italia (operatori TIM, Vodafone, Wind Tre, Coop Italia, Poste Mobile, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile e Ho.mobile) al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione dell’artista in gara a Sanremo o gli alias accettati dal sistema di televoto (in basso l’esempio con il codice 01).

01, alias validi: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01, numero 1, numero1, numero 01, numero01.

Si ricorda che per accedere al televoto di Sanremo 2024 bisogna essere maggiorenni e avere il telefono abilitato a questa tipologia di servizi. Si ricorda che “Il numero massimo di voti validi (per ogni canale di erogazione, quindi 5 SMS da utenza mobile e 5 chiamate da utenza fissa) effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 (cinque) voti per ciascuna sessione di voto”.

Casi di annullamento del voto da casa

Il regolamento del televoto di Sanremo 2024 vieta ai minorenni di esprimere il voto, così come sono vietati anche “voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi analoghi”. In caso di anomalia rilevata, Rai potrà sospendere, annullare o non computare dei voti.

Costo del televoto di Sanremo

Quanto costa il televoto di Sanremo? Prima di tutto, è importante specificare che si pagano solo i voti validi: di conseguenza, in caso di errore o di invio fuori dai tempi previsti e annunciati durante la diretta di Sanremo, l’invio è gratuito.

Quanto costa il televoto per Sanremo e come si paga?

Il televoto per Sanremo da telefono fisso (indipendentemente da distanza, orario, durata della chiamata e gestore telefonico) ha un costo di 0,51 euro, IVA inclusa. Il costo per il voto espresso da cellulare tramite SMS ha un costo di 50 centesimi IVA inclusa per messaggi inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile e ho.mobile. L’utenza paga solo i voti validi, quindi in caso di errore l’invio è gratis ma non valido.

Addio alla giuria demoscopica, cosa è successo

Sanremo 2024 si apre con una novità importante sul fronte della classifica: non ci sarà più la giuria demoscopica. La sostituisce la giuria delle radio, che – assieme alla giuria della sala stampa e al televoto espresso dal pubblico da casa.

