Dagli anni Settanta al duetto con Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri a Sanremo 2024

I Ricchi e Poveri parteciperanno al Festival di Sanremo 2024: scopriamo insieme l'età, la carriera e i profili social del duo.

I Ricchi e Poveri sono un gruppo italiano nato nel 1967 a Genova. Tra i gruppi italiani maggiormente conosciuti, hanno venduto più di 22 milioni di copie e, in Italia, sono secondi solo ai Pooh. Il gruppo inizialmente si configurava come un quartetto, formato da Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatto e Marina Occhiena.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ricchi e Poveri a Sanremo 2024

I Ricchi e Poveri parteciperanno a Sanremo 2024 con il brano Ma non tutta la vita e duetteranno, durante la terza serata, con Paola e Chiara esibendosi in un medley di Sarà perché ti amo e Mamma Maria.

Ma non è la prima volta che il gruppo calca il palco dell’Ariston: sono ben 12 le edizioni del Festival di Sanremo in cui sono stati presenti anche i Ricchi e Poveri. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, quindi, per loro la tredicesima volta.

La prima partecipazione dei Ricchi e Poveri a Sanremo risale al 1970: con il brano La prima cosa bella, inizialmente pensato per Gianni Morandi, si sono classificati secondi. Quel no di Morandi, che aveva rifiutato il brano, è stata la svolta per i Ricchi e Poveri che da quel momento non si sono più fermati.

Da quell’anno, infatti, prenderanno nuovamente parte al Festival di Sanremo per altre 3 volte consecutive. Nel 1971, classificandosi ancora una volta secondi con Che sarà, interpretata in abbinamento con José Feliciano. Nel 1972 con il brano Un diadema di ciliegie, scritto da Romano Bertola, che però non ha riscosso lo stesso successo dei precedenti, arrivando undicesimo. Nel 1973 con Dolce frutto, scritto da Cristiano Minellono e Umberto Balsamo, che si piazza al quarto posto.

Il 1980: l’anno della svolta per i Ricchi e Poveri

Dopo la partecipazione nel 1976 con Due storie dei musicanti che non ha riscosso particolare successo, arriviamo al fatidico Sanremo 1981. Durante l’inverno 1980 Marina Occhiena aveva ufficiosamente abbandonato il gruppo, per cui i tre rimasti avevano presentato al Festival un brano senza includerla.

Marina Occhiena presenta ricorso e chiede di poter cantare con gli ex compagni: la richiesta viene accolta e Marina prova con loro per la serata finale. Sarà lei stessa a rinunciare: lascerà, infatti, che gli ex compagni si esibiscano in tre e si godrà lo spettacolo dalla prima fila del teatro Ariston.

Il conosciutissimo brano, Sarà perché ti amo, scritto da Pupo, Daniele Pace e Dario Farina, si posizionerà solo al quinto posto, ma riscuoterà un successo mai visto. Diventa uno dei singoli di maggior successo dell’anno, restando in vetta alle classifiche per dieci settimane.

Diverse altre sono state le successive partecipazioni dei Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo, la maggior parte poco fortunate. L’unica a fare eccezione è la kermesse del 1985, dove si sono presentati con Se m’innamoro conquistando il primo posto.

Ricchi e Poveri: età e vita privata

Dopo essere passati da quartetto a trio, i Ricchi e Poveri oggi sono un duo composto unicamente da Angelo Sotgiu e Angela Brambati.

Il primo, nato il 22 febbraio 1946 in provincia di Sassari, ha oggi 77 anni. Dal 1982 è sposato con Nadia Cocconcelli, da cui ha avuto i due figli Elena e Daniele.

La seconda, invece, è nata il 20 ottobre 1947 a Genova, e ha oggi 76 anni. La “brunetta dei Ricchi e Poveri” è stata sposata con l’albergatore toscano Marcello Brocherel, dal quale nel 1976 ha avuto il figlio Luca. Nel 1981 la loro relazione finisce a causa della relazione extraconiugale del marito con la collega della Brambati, Marina Occhiena.

Dove seguire i Ricchi e Poveri: Instagram e altri social

Vi state chiedendo dove poter seguire i Ricchi e Poveri sui social in modo da restare sempre aggiornati? Ecco i profili social.

Li troviamo su Instagram con più di 30mila follower, nonostante un unico post come ricchiepoveriofficial.

Su Facebook, invece, li troviamo con il nickname Ricchi e Poveri, con un’attività certamente maggiore.