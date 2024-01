Sanremo, Amadeus annuncia due attesi ritorni: Rosa Chemical e Paola e Chiara cantano in piazza

Anche quest'anno la kermesse canora si svolgerà su tre palchi

Come promesso, nel corso del T1 delle 13.30, Amadeus ha svelato altri attesi ospiti pronti a calcare la scena di Sanremo per la gioia dei fans. Su tutti, visto il grande seguito, Rosa Chemical e Paola&Chiara. Il primo, lo scorso anno in gara con “Made in Italy”, si esibirà mercoledì 7 febbraio, mentre le sorelle rock, già impegnate in questa edizione come conduttrici del “Prima Festival, l’indomani giorno 8. Riguardo Arisa, esclusa a sorpresa dalla gara dei big, calcherà il palco Suzuki venerdì 9. Gran finale sabato 10, con Tananai, rivelazione di “Sanremo 2023” con il brano Tango.

Tre palchi

Va ricordato che, come per le precedenti edizioni, l’imminente Sanremo 2024 si svilupperà su tre palchi: il Teatro Ariston, quelli sponsorizzati della nave Costa Smeralda e a Piazza Colombo, dove sarà il rapper Lazza, secondo lo scorso anno al Festival con “Cenere” ad aprire le “danze”.

Emozione Gigi D’Agostino

Riavvolgendo il filo, già nelle scorse settimane il direttore artistico aveva svelato la presenza sulla nave Costa Smeralda del fenomeno musicale del momento Tedua. Ma non solo il rapper amatissimo dai più giovani, visto che, mercoledì sera, sarà il turno del dj Bob Sinclair e giovedì di Bresh. Attesissimo invece, nella quarta serata, lo storico dj Gigi D’Agostino. Capace di fare ballare intere generazioni con la sua indimenticabile musica, il produttore discografico e conduttore radiofonico torinese lotta da tempo con una grave malattia.

I co conduttori

Non mancheranno dunque le sorprese in questa 74^ edizione del festival, che si svolgerà da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024. Ad affiancare alla conduzione Amadeus nelle cinque serate saranno nell’ordine Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Rosario Fiorello, con lo showman siciliano presente tutta la settimana in Riviera con “Viva Rai2”. Fiorello parteciperà al Festival con alcune incursioni spalmate nelle quattro serate.