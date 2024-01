Amadeus riprende la Ferragni: “Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa”

A un mese dall'inizio del suo quinto Festival consecutivo lo showmen ha voluto dire la sua sulle polemiche che hanno investito l'imprenditrice

“Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Lei è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errorè”. Anche Amadeus, pronto per la conduzione dell’ormai imminente Festival di Sanremo, ha voluto dire la sua sull’autogol di Chiara Ferragni.

Ulteriori nubi all’orizzonte

Le parole dello showman, in un’intervista rilasciata a Silvia Fumarola di ‘Repubblicà, ad un mese dall’inizio del suo quinto Festival consecutivo, quando ad aprirsi potrebbero essere altri fronti nell’indagine della Procura di Milano su Chiara Ferragni e sulle sue società. Dopo il caso del pandoro della Balocco e delle uova di Pasqua prodotte da Dolci Preziosi, gli approfondimenti riguarderanno anche casi simili. Caasi nei quali la vendita del prodotto di turno con la griffe è stata proposta dalla nota influencer con scopi solidali. Tra questi dovrebbe esserci anche quello riesumato in questi giorni dai media della bambola Trudi.