Annalisa a Sanremo 2024: il brano “Sinceramente” è già un tormentone

Annalisa non teme rivali: con il suo ritmo serrato, "Sinceramente" scala già le classifiche. Ecco tutte le curiosità sul brano

Annalisa è una delle cantanti italiane di maggior successo al momento: con le sue due hit Bellissima e Mon Amour ha scalato le classifiche e fatto ballare gli italiani per un’estate intera.

Ecco il testo, il significato e le curiosità su uno dei brani più ritmati della 74esima edizione del Festival.

Annalisa, il testo e il significato di Sinceramente

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente (x7)

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente (x4)

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua (x3)

E non hai mai capito

Quando quando quando quando quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua

In questo nuovo brano dal titolo Sinceramente, Annalisa vuole far emergere un concetto principale: quello di libertà. La libertà nel potersi mostrare come si è, con le proprie contraddizioni e le proprie fragilità, quella che ci permette di “sprofondare”, di non essere necessariamente invincibili, ma incredibilmente veri.

Annalisa a Sanremo

A tre anni dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2021 con Dieci, Annalisa torna a calcare il palco dell’Ariston con un brano super ritmato, che “nasconde” un testo profondo e intimo. Questa è la sesta volta che Annalisa partecipa a Sanremo.

L’esibizione a Sanremo 2024

Annalisa rompe con la vecchia immagine di sé e lo fa con un look audace e sexy: autoreggenti in bella vista, minidress e pantaloncini culotte brillanti. Il tutto, ovviamente, in total balck che fa da contrasto con la brillantezza degli occhi verdi e dei capelli rossi. Con questo look da femme fatale, Annalisa tiene ikl passo durante tutta l’esibizione, scrollando un po’ le spalle a ritmo di “quando, quando, quando, quando piango..”. Un po’ come tutti noi.