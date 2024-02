Sanremo 2024, la classifica della seconda serata: ecco chi è nella TOP 5 dopo il televoto

Televoto e giuria delle radio: ecco chi è in vantaggio nella classifica parziale e provvisoria dopo la seconda serata del Festival di Sanremo.

Si è conclusa la seconda serata di Sanremo 2024 e il voto della sala stampa carta, web e radio ha prodotto la classifica parziale del Festival. Ecco chi si è posizionato nella TOP 5 e, quindi, si trova in vantaggio e più vicino alla vittoria.

Classifica della seconda serata di Sanremo 2024, la top 5

Nella seconda serata di Sanremo 2024 è entrato in gioco il televoto. Ecco la top 5 venuta fuori dal voto da casa (50%) e da quello della giuria delle radio (50%).

Geolier – I p’me tu p’ te Irama – Tu no Annalisa – Sinceramente Loredana Bertè – Pazza Mahmood – Tuta gold

Il resto della classifica rimane segreta fino alla finale di Sanremo di sabato 10 febbraio. Alla fine della prima serata, le preferenze della sala stampa sono andate a (nell’ordine): Loredana Bertè – Pazza, Angelina Mango – La noia, Annalisa – Sinceramente, Diodato – Ti muovi, Mahmood – Tuta Gold.

Rivivi i momenti del Festival

Tanti i momenti emozionanti della seconda serata di Sanremo 2024: il commovente ritorno sulla scena del musicista Giovanni Allevi, il medley di Giorgia per celebrare i 30 anni di carriera, le parole contro il femminicidio e la violenza sulle donne del cast di “Mare fuori” e la partecipazione di John Travolta al Festival.

Trenta i concorrenti in gara a Sanremo, quindici dei quali si sono esibiti nella seconda serata presentati dall’altra metà dei concorrenti. Per rivivere minuto per minuto le emozioni della seconda serata di Sanremo 2024, dal PrimaFestival con Paola e Chiara alla classifica finale, ecco l’articolo-diretta di QdS.it.

Dove vedere Sanremo 2024: streaming e diretta

Sanremo 2024 è in diretta streaming mondiale su Rai 1 e Rai Play Come da tradizione, anche Rai Radio 2 sarà in diretta.

La kermesse anche su QdS.it

Segui i momenti più belli, le scalette e le curiosità sul Festival di Sanremo anche sul nostro sito. Di seguito un articolo con tutto il programma, serata per serata, le scalette aggiornate, le informazioni su ospiti, cantanti in gara e diretta.

