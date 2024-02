Sanremo 2024, prima serata da record: share più alto dal 1995

Incredibile risultato per Amadeus, che con la prima serata del Festival si aggiudica uno share superiore al 60%.

Sanremo 2024 è un successo: lo dimostra lo share medio della prima serata del Festival, il più alto dal 1995 (quell’anno alla conduzione c’erano Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll).

Tanti i momenti intensi, emozionanti e divertenti della serata: tra questi, il tributo a Toto Cutugno e quello al giovane Giogiò Cutolo, musicista ucciso a Napoli dopo una lite per futili motivi, la cui madre è stata ospite della prima serata per raccontare la vicenda e realizzare il sogno del figlio di arrivare con la sua musica sul palco dell’Ariston.

Share da record per la prima serata di Sanremo

Lo share medio della prima serata serata è il più alto dal Sanremo del 1995, condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll. La prima parte della prima serata di Sanremo 2024 è stata vista, dalle 21.25 alle 23.31, da 15.075.000 telespettatori con il 64,3% di share. La seconda parte, dalle 23.34 all’1.59, ha ottenuto telespettatori 6.527.000 con il 66,9% di share.

L’anno scorso la prima parte della serata di debutto di Sanremo 2023 era stata vista, dalle 21.18 alle 23.44, da 14.160.000 telespettatori con il 61.7% di share. Mentre la seconda parte, dalle 23.48 all’1.40, aveva registrato 6.296.000 telespettatori con il 64.4% di share. Amadeus, quindi, batte se stesso e si avvicina a record storici.

La classifica finale

La prima serata di Sanremo 2024 si è conclusa con la classifica della TOP 5 secondo la sala stampa. A ricoprire le prime posizioni, nell’ordine: Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. La seconda serata vedrà la seconda esibizione di 15 dei 30 artisti in gara e a votare sarà la nuova giuria delle radio.

Tutto sul Festival di Sanremo nell’articolo di QdS.it (link in basso). La seconda serata di Sanremo 2024 va in onda dalle 20.40 di mercoledì 7 febbraio su Rai Uno e in streaming su Rai Play.