Loredana Bertè shock: “In passato violentata e ammazzata di botte”

La cantante, al termine del suo ultimo concerto in Calabria, ha raccontato di essere stata vittima di abusi in passato

Una confessione shock quella di Loredana Bertè al termine del suo ultimo concerto a Palmi, in Calabria.

La cantante, infatti, ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale.

“Io stessa sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentata, ammazzata di botte e lasciata su una strada del c…o a Torino”.

Il post di Loredana Bertè su Instagram con riferimento ai fatti di Palermo

“Ogni 6 ore un femminicidio! Per non parlare poi di abusi, come quelli di Palermo – ha scritto la cantante su Instagram Per questo ho smesso di tacere, io non sono carne. Non sono carne” insiste Loredana. Tra gli hashtag utilizzati dall’artista, anche #hosmessoditacere e #Palermo, in riferimento allo stupro di gruppo avvenuto nel capoluogo siciliano.