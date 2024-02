Angela Mango con “La Rondine” rende omaggio al padre: testo, significato e video del brano

Il tributo al padre nella serata cover di Sanremo 2024 per la giovane artista, nella TOP 5 delle classifiche della sala stampa e di quella congiunta radio-televoto.

Uno dei momenti più attesi della serata cover di Sanremo 2024, in diretta il 9 febbraio 2024, è l’esibizione di Angelina Mango: la cantante, figlia d’arte, canterà “La Rondine” del padre Pino Mango.

Ecco il testo e il significato del brano, tra i più amati del cantautore.

Angelina Mango canta “La Rondine” a Sanremo: testo e significato

Una sfida importante per Angelina, figlia di Pino Mango e di Laura Valenti. L’ex concorrente di “Amici”, infatti, dovrà portare un brano del padre durante la serata delle cover e non si tratta di un brano qualsiasi ma di “La Rondine“, un grande successo presentato al Festivalbar nel 2002. Canterà per rendere omaggio al padre, accompagnata da quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. Secondo i pronostici Sisal, Angelina Mango vincerà la serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2024 “senza rivali”.

Ecco il brano che la giovane e talentuosa cantautrice ha scelto per rendere omaggio al padre. “Se questa sarà l’unica volta che andrò a Sanremo, vorrei sfruttare l’occasione per rendere omaggio a mio papà“: queste le parole di Angelina Mango sulla scelta del brano.

Il testo e il significato di “La Rondine” di Mango

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Non lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un’altra volta

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

My love

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

“La Rondine” di Pino Mango – che la figlia Angelina canterà durante la serata cover di Sanremo – parla di un addio, di sogni e illusioni. Un brano pieno di emozioni che Angelina, purtroppo, conosce bene a causa della prematura scomparsa del padre quando aveva soltanto 13 anni. Si emozionerà ed emozionerà sicuramente il pubblico dell’Ariston.

Il successo di Angelina a Sanremo con “La noia”

A Sanremo 2024 Angelina Mango ha debuttato con il brano “La noia“, scritto e composto assieme a Madame e Dardust. Un brano che definisce “autobiografico” e che invita a sorridere sempre di fronte alle avversità per superare dolore e depressione.

La classifica

Nella prima serata, la sala stampa ha posizionato Angelina Mango in seconda posizione, subito dietro Loredana Bertè in gara con “Pazza“. La presenza della figlia d’arte nella TOP 5 si è confermata anche dopo l’esibizione con il brano “La noia” (qui testo e significato) nel corso della terza serata del Festival. La ragazza si è posizionata infatti prima e, commossa dall’amore del pubblico, ha ringraziato tutti per il risultato inaspettato.

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2024

Angelina Mango si esibirà con la “Rondine” del padre nella serata delle cover e sarà sedicesima in ordine d’uscita. Ecco un articolo con la scaletta.

Sanremo 2024 è in diretta streaming mondiale su Rai 1 e Rai Play Come da tradizione, anche Rai Radio 2 sarà in diretta.

Foto da Facebook