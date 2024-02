Sanremo 2024, la classifica della terza serata: ecco chi è nella TOP 5 dopo il televoto

Si conclude anche la terza serata del Festival della canzone italiana: ecco chi è in vantaggio tra gli artisti in gara.

Si è conclusa la terza serata di Sanremo 2024 e il voto della sala stampa carta, web e radio ha prodotto la classifica parziale del Festival. Ecco chi si è posizionato nella TOP 5 e, quindi, si trova in vantaggio e più vicino alla vittoria.

Classifica della terza serata di Sanremo 2024, la top 5

Nella seconda serata di Sanremo 2024 è entrato in gioco il televoto. Ecco la top 5 venuta fuori dal voto da casa (50%) e da quello della giuria delle radio (50%) nel corso della terza serata del Festival.

Angelina Mango – “La noia” Ghali – “Casa mia” Alessandra Amoroso – “Fino a Qui” Il Tre – “Fragili” Mr. Rain – “Due Altalene”

Il resto della classifica rimane segreta fino alla finale di Sanremo di sabato 10 febbraio. Alla fine della prima serata, le preferenze della sala stampa sono andate a (nell’ordine): Loredana Bertè – Pazza, Angelina Mango – La noia, Annalisa – Sinceramente, Diodato – Ti muovi, Mahmood – Tuta Gold. Tra i 15 cantanti in gara nella seconda serata, invece, pubblico e giuria delle radio hanno premiato: Geolier, Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood.

Rivivi i momenti del Festival

Tanti i momenti emozionanti della terza serata di Sanremo 2024. Tra questi: l’esibizione di Russell Crowe – che tra l’altro ha espresso un vero e proprio amore per l’Italia, per lui quasi come una seconda casa, il tributo alle vittime degli incidenti sul lavoro di Paolo Jannacci e Stefano Massini “L’uomo nel lampo”, il mix di simpatia e riflessione profonda nel monologo della co-conduttrice Teresa Mannino e le esibizioni di Gianni Morandi.

Trenta i concorrenti in gara a Sanremo, quindici dei quali si sono esibiti nella terza serata presentati dall’altra metà dei concorrenti. Per rivivere minuto per minuto le emozioni della terza serata di Sanremo 2024, dal PrimaFestival con Paola e Chiara alla classifica finale, ecco l’articolo-diretta di QdS.it.

