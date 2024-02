Sanremo 2024, la terza serata minuto per minuto in diretta: esibizioni, televoto e classifica

Le emozioni e le esibizioni della terza serata del Festival della canzone italiana.

L’8 febbraio si tiene la terza serata il Festival di Sanremo 2024, la 74esima edizione: segui in diretta gli aggiornamenti, la scaletta e gli eventi minuti per minuto della prima serata. Ad aprire le cinque serate della kermesse Paola e Chiara con il PrimaFestival, a chiuderla e commentarla – invece – il team di Viva Rai2!…Viva Sanremo!, composto da Fiorello, Fabrizio Biggio, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi.

Questa la Top 5 della sala stampa, presentata alla fine della prima serata di Sanremo 2024: al primo posto Loredana Bertè con “Pazza”, al secondo Angelina Mango con “La noia” e al terzo Annalisa con “Sinceramente”; seguono Diodato con “Ti muovi” e Mahmood con “Tuta gold”. Nella seconda serata, invece, hanno ottenuto le prime 5 posizioni (giuria radio 50%, televoto 50%): Geolier, Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood.

Sanremo 2024, la diretta della terza serata

Inizia la terza serata del Festival di Sanremo 2024

PrimaFestival con Paola e Chiara

Ore 20.30: la terza serata di Sanremo 2024 si apre con le sorelle Paola e Chiara Iezzi, con interviste esclusive ai cantanti in gara, anticipazioni e altre curiosità sul Festival della canzone italiana.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2024

A che ora inizia e finisce il Festival di Sanremo?

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 parte con il PrimaFestival alle 20.30 e con l’ingresso di Amadeus all’Ariston intorno alle 20.40/45. La fine della serata è prevista per un orario compreso tra l’1.30 e le 2 di notte. Seguirà il DopoFestival con lo speciale di VivaRadio2.

Prima e dopo Festival

A condurre il PrimaFestival di Sanremo 2024 sono le sorelle Paola e Chiara. In molti le ricordano sicuramente per le hit dei primi anni 2000 (“Vamos a bailar” e “Festival”, giusto per citarne due storiche), ma anche per il successo ottenuto proprio a Sanremo 2023 con “Furore“. Un brano che ha segnato il ritorno sulla scena musicale delle due sorelle, icone degli anni 2000.

Ad accompagnare gli spettatori post-kermesse c’è il DopoFestival di Sanremo 2024 (Viva Rai2!…Viva Sanremo!), in onda su Rai 1 dall’1.30 di notte circa nelle prime quattro sere del Festival, sono Fiorello e Fabrizio Biggio, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi.

Ospiti, conduttori e Tributi

La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2024 sarà la cantante Teresa Mannino, comica, attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva e teatrale italiana. Tra gli ospiti: l’attore Russel Crowe (arriverà intorno alle 23/23.30, Eros Ramazzotti, Paolo Jannacci e Stefano Massini, Paola e Chiara (dal Suzuki Stage), Sabrina Ferilli, Bresh (da Costa Smeralda), Edoardo Leo, Gianni Morandi con una performance di “Apri tutte le porte” e anche un ospite a sorpresa.

Scaletta e ordine di uscita

Questo l’ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2024 nel corso della terza serata:

Il Tre (presentato da Loredana Bertè); Maninni (presentata da Alfa); bnkr44 (presentati da Fred de Palma); Santi Francesi (presentati da Clara); Mr Rain (presentato da Il Volo); Rose Villain (presentata da Gazzelle); Alessandra Amoroso (presentato da Dargen D’Amico); Ricchi e poveri (presentati da Big Mama); Angelina Mango (presentata da Irama); Diodato (presentato da The Kolors); Ghali (presentato da Mahmood); Negramaro (presentati da Emma); Fiorella Mannoia (presentata da Annalisa); Sangiovanni (presentato da Renga e Nek); La Sad (presentati da Geolier).

Chi vota e come a Sanremo 2024, quando c’è il televoto

Ogni sera il sistema di voto a Sanremo 2024 funziona in modo diverso. La prima sera non c’è stato televoto. Nel corso della seconda e della terza serata, invece, votano la giuria delle radio (50%) e il pubblico tramite televoto (50%). A esprimere il voto nel corso della serata duetti-cover e la sera della finale sono sala stampa, TV e web (33%), giuria della radio (33%) e pubblico tramite televoto (34%). La novità del 2024 è la scomparsa della giuria demoscopica, sostituita da quella delle radio.

Come funziona il televoto e codici della terza serata di Sanremo 2024

Come funziona il televoto nella terza serata di Sanremo 2024? Si può votare sia tramite linea fissa che tramite cellulare.

Da cellulare (con sms al numero 475.475.1)

Da telefono fisso (chiamare il numero 894.001)

Ecco una guida completa per votare il cantante preferito a Sanremo, con informazioni su costo, novità e regolamento. Massimo 5 voti per utenza.

Dove vedere Sanremo 2024: streaming e diretta

Sanremo 2024 è in diretta streaming mondiale su Rai 1 e Rai Play Come da tradizione, anche Rai Radio 2 sarà in diretta.

La kermesse anche su QdS.it

