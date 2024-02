“Si è parlato troppo di John Travolta”, la polemica di Amadeus apre la terza serata di Sanremo

Amadeus risponde alle polemiche sul caso Travolta anche in diretta.

Si apre con tono di polemica la terza serata di Sanremo 2024: Amadeus risponde alle critiche ricevute per la partecipazione di John Travolta e si dice risentito per la troppa attenzione dedicata all’ospite internazionale e quella – a suo dire – ridotta nei confronti del maestro Giovanni Allevi.

La kermesse va in onda su Rai Uno, Rai Radio 2 e RaiPlay.

Sanremo 2024, la polemica di Amadeus

“Grazie a chi ha scelto di voler condividere con noi la sua fragilità, la sua forza, il suo elogio alla vita. Si è parlato troppo di John Travolta, ma non si è dato abbastanza spazio alla grandezza del maestro Giovanni Allevi“. Amadeus avvia con queste parole la terza serata del 74esimo Festival di Sanremo.

“Grazie per l’affetto, per l’entusiasmo, per gli ascolti eccezionali che ci state regalando – ha detto il conduttore – Grazie ai 30 cantanti, le loro canzoni in questi giorni sono la colonna sonora della nostra vita, i numeri streaming sono da record, gli ascolti in radio non ne parliamo, ma un grazie ancora più sentito per chi su questo palco ha saputo regalare emozioni importanti”.

Cosa è successo

Il maestro Allevi, nel corso della seconda serata di Sanremo, è tornato a suonare dopo due anni di assenza a causa della terribile malattia che lo ha debilitato. Ha portato sul palco dell’Ariston parole di speranza, di ringraziamento verso i medici e di amore per chi soffre e affronta con dignità il dolore. Il suo monologo ha commosso tutti, ma ad attirare l’attenzione del pubblico – nella seconda parte della serata – è stato l’ospite internazionale, cioè John Travolta.

I motivi di discussione sono stati principalmente tre: il cachet dell’artista, di circa 200mila euro per una partecipazione di appena un quarto d’ora a Sanremo, e le scarpe di John Travolta e l’esibizione sulle note de “Il Ballo del Qua Qua“.

“Io mi sono divertito tantissimo. John Travolta non è stato costretto a fare nulla, era stato informato e tutto era stato condiviso. Sapeva esattamente tutto, non c’è stata nessuna sorpresa e nessun tranello”. Queste le parole di Amadeus in conferenza stampa prima della terza serata di Sanremo 2024. Sbottando, poi, ha aggiunto: “Mi sembra come sottolineare l’unica str*nzata… Mi sembra si dica ‘sta andando tutto bene, quale polemica possiamo fare su una stronzata?’. John Travolta non si è divertito come pensavamo facesse, tutto qua. Non mi sembra sia questo il problema del Festival di Sanremo. Io non posso prevedere come reagiscono in diretta gli ospiti. Stiamo creando un caso che non esiste“.

Foto di Adnkronos