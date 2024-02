Sanremo 2024, Codacons: “Su scarpe di John Travolta esposto ad Agcom e Antitrust”

Dopo la seconda serata del Festival, ecco che il Codacons dice la sua, facendo esplodere il caso delle scarpe di John Travolta.

Le scarpe di John Travolta indossate per la seconda serata di Sanremo 2024 diventano un caso. E il Codacons presenta oggi un esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine sulle calzature dell’attore. Lo annuncia la stessa associazione all’Adnkronos.

Che marca sono le scarpe di John Travolta

“In fatto di pubblicità occulta e cachet esorbitanti, la Rai perde il ‘pelo ma non il vizio’ – dice il Codacons – e dopo la multa inflitta dall’Agcom e confermata dal Tar per l’edizione del 2023 durante la quale venne sponsorizzata illecitamente l’azienda Instagram, anche quest’anno nel corso delle prime due serate del Festival si sarebbero verificati casi di presunta pubblicità occulta a danno dei telespettatori”.

“Il primo caso a finire al vaglio delle autorità è quello sulle scarpe di John Travolta – spiega l’associazione – L’attore risulterebbe infatti essere legato da rapporti commerciali all’azienda di calzature U-Power, e proprio ieri, nel corso del suo intervento al Festival, avrebbe indossato un modello di scarpe del marchio di cui è testimonial, scarpe più volte riprese in primo piano dalle telecamere Rai”.

La star di Hollywood, in abito scuro e sneakers bianche, ha proposto i passi resi celebri da film cult: dalla Febbre del sabato sera fino a Pulp Fiction passando per Grease. Il feeling tra l’attore e le scarpe prodotte da un’azienda italiana, d’altra parte, non è un mistero se si controlla il profilo Instagram dell’azienda. È, infatti, ancora disponibile lo spot che Travolta ha interpretato con Gerard Butler: i due attori, su un set, indossano le scarpe del brand portato ieri a Sanremo. “Mi muovo bene con queste scarpe. Troppo comode”, dice Travolta accennando passi di ballo che anticipano di settimane la coreografia offerta a Sanremo.

“Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, inoltre, l’attore avrebbe ricevuto un compenso da 1 milione di euro dalla U-Power per salire sul palco dell’Ariston – prosegue il Codacons -. Denaro che si aggiunge all’esorbitante cachet da 200mila euro che la Rai avrebbe riconosciuto a John Travolta, peraltro per un siparietto ridicolo e di dubbio gusto, bocciato da pubblico e critica”.

Il cachet di John Travolta per Sanremo

Per quanto riguarda il compenso pagato dalla Rai all’attore, è un aspetto “su cui ora dovrà pronunciarsi la Corte dei Conti: il Codacons ha deciso, infatti, di chiedere chiarimenti alla magistratura contabile per capire se, alla luce della pessima performance dell’artista, il cachet da 200mila euro sia proporzionato e congruo, o se al contrario non rappresenti uno spreco di risorse pubbliche, essendo la Rai finanziata con i soldi dei cittadini che pagano il canone.

La partecipazione al Festival

L’amatissimo attore e ballerino John Travolta ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 in veste di super ospite, muovendosi insieme ad Amadeus sulle note delle colonne sonore dei suoi film di maggior successo. Inoltre, è stato “incastrato” in una coreografia imbarazzante fuori dal teatro Ariston, dove ad attenderlo c’era Fiorello circondato da mascotte di papere. A John Travolta è toccato ballare il Ballo del qua qua, cosa che ha scatenato non poco imbarazzo.