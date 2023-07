Gianni Morandi, i 60 anni di carriera e la Sicilia: “Amo l’isola. I concerti? Mi godo ogni istante”

Gianni Morandi si appresta a tornare in Sicilia, terra che ama, per il suo tour. Nell'attesa, l'artista ha risposto alle domande del QdS.

Dopo il debutto bagnato, ma fortunato, Gianni Morandi si appresta ad arrivare in Sicilia data dopo data con il suo “Go Gianni Go Tour”. L’artista, infatti, ritroverà i fans siciliani in due date. Sarà l’8 agosto 2023 presso il Teatro della Valle dei Templi ad Agrigento e il 10 agosto 2023 al Teatro Antico di Taormina. I due concerti saranno un modo per ripercorrere la carriera attraverso le sue canzoni, riabbracciare una terra che tanto ama e portare l’allegria con i brani del suo ultimo disco.

Morandi si è concesso alle nostre domande, parlando del legame con l’isola, del rapporto con il suo pubblico e con Jovanotti, di quello che è stato e di cosa potrà essere.

“Non vedo l’ora di tornare in Sicilia”

Il “Go Gianni Go Tour” è arrivato in Sicilia con due date. Qual è il suo rapporto con questa terra?

Amo la Sicilia, non vedo l’ora di tornare nella vostra bellissima isola e godermi appieno i suoi colori e profumi meravigliosi. Ho avuto la fortuna di esibirmi più volte in questa terra, ed ogni volta è sempre stato molto bello!

C’è un aneddoto o un ricordo che la lega alla Sicilia?

Nel 1962 giravo la Sicilia con una piccola compagnia di avanspettacolo, non arrivavamo mai nelle grandi città ma ci esibivamo nei paesi più piccoli (come ad esempio Vittoria, Lentini o Scicli). In seguito, invece, nel 1963 la RCA organizzò una serata televisiva, al Teatro Antico di Taormina, alla quale partecipavano grandi artisti internazionali come Paul Anka e Neil Sedaka. Io ero quasi un debuttante e mi tremavano le gambe dall’emozione.

“Mi piace restare in contatto con i miei fan”

È a metà del “Go Gianni Go Tour”: qual è il momento di ogni concerto che più preferisce?

Cerco di godermi ogni minuto del concerto, ma un momento che mi piace particolarmente è quello poco prima di salire sul palco. Provo un mix di adrenalina, emozione, energia, e voglia di vedere il pubblico che si diverte e canta con me i miei brani.

Il suo pubblico è numerosissimo e anche transgenerazionale. Come si mantiene e si alimenta negli anni questo legame?

I social mi aiutano a mantenere un legame stretto e costante con i miei fan. Mi piace condividere con loro non solo la mia musica, ma anche la mia quotidianità, i miei pensieri, quello che faccio durante le giornate. Forse è questo che alimenta il legame tra me e chi mi segue: è un rapporto che si mantiene con il tempo.

La sua è una carriera longeva fatta di alti e bassi. In sessant’anni di carriera quando ha capito di avercela fatta? E qual è il segreto per farcela?

Penso che il segreto sia, prima di tutto, amare molto il proprio lavoro. Come a volte capita, ci sono stati momenti bellissimi e momenti più complessi, io ho avuto la fortuna di aver incontrato alcune persone che mi hanno aiutato in quei momenti di difficoltà.

L’incontro con Jovanotti e il futuro

L’incontro con Lorenzo Jovanotti è stato un modo per rinascere dopo il tragico evento di qualche anno fa. Sembrate così diversi e invece cosa avete in comune?

Quello con Jovanotti è un rapporto speciale che va oltre la musica. Lorenzo non è solo un collega, è un amico. Ci lega una profonda stima reciproca e un grande entusiasmo nei confronti della vita. Dopo il mio incidente Lorenzo mi ha chiamato per sapere come stavo e mi ha mandato “L’Allegria” dicendomi che se mi fosse piaciuto il pezzo sarebbe stato mio. Lo ringrazierò sempre perché quella telefonata, è stata una spinta per superare un momento davvero complesso. Quella è stata la prima di tante collaborazioni che ci sono state poi state, tra cui molte partecipazioni al Jova Beach Party fino ad arrivare al mio disco “Evviva!”, dove sono presenti 5 pezzi scritti da Lorenzo.

A proposito di collaborazioni, con chi le piacerebbe cantare degli artisti delle nuove generazioni?

Recentemente ho avuto il piacere di collaborare con Sangiovanni per una nuova versione di “Fatti mandare dalla mamma”, per l’occasione ribattezzata “Fatti RImandare dalla mamma a prendere il latte”. Ci siamo divertiti tantissimo, è stato un bello scambio! Sono sempre aperto a nuove collaborazioni anche con artisti giovani, penso che possano insegnarmi tanto e che sia uno scambio positivo di energie. Anche mio figlio Pietro, che fa musica rap, mi aiuta ad essere sempre attento alle novità, mi stimola molto. Nel futuro non mi precludo di prendere in considerazione nuove proposte che potrebbero arrivare!

È presente sui social. È molto disponibile, risponde con ironia agli haters e mostra anche qualcosa della sua quotidianità. Cosa davvero non sopporta dei social?

Non mi piace la cattiveria gratuita in generale e non soltanto sui social. Cerco però di dargli sempre poca importanza, anzi mi diverto a rispondere sempre con ironia per non creare polemiche sterili.

Gianni, dopo sessant’anni di carriera, cosa manca che vorrebbe realizzare?

Mi ritengo molto fortunato per quello che ho potuto fare in sessant’anni di carriera, direi che molti sogni li ho già realizzati. Quello che mi auguro adesso è di poter continuare a fare questo bellissimo lavoro ancora con questo entusiasmo per un po’ di tempo.

