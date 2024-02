VIDEO | Annalisa incinta? La gag tra Teresa Mannino e Amadeus

Annalisa, dopo le due hit Bellissima e Mon Amour, gareggia al festival di Sanremo con il brano Semplicemente.

“Ma Annalisa è incinta?”. La domanda che accompagna il Festival di Sanremo 2024 rimbalza in sala stampa. Merito di Teresa Mannino, co-conduttrice nella terza serata in programma oggi, che solleva l’argomento con Amadeus mentre è in corso il sorteggio per definire gli abbinamenti tra i cantanti che si esibiranno e gli artisti che svolgeranno il ruolo di presentatori.

Il siparietto di Teresa Mannino con Amadeus

Durante il sorteggio dei “presentatori” dei cantanti in gara stasera, Teresa Mannino ha rivolto la domanda ad Amadeus. Il conduttore del festival si è prestato al siparietto della co-conduttrice della quarta puntata del Festival di Sanremo.

Sanremo, Annalisa in gara col brano Semplicemente

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa, dopo le due hit Bellissima e Mon Amour con cui ha scalato le classifiche e fatto ballare gli italiani per un’estate intera nel 2023, gareggia al festival di Sanremo 2024 con il brano Semplicemente. Torna a partecipare alla kermesse più importante della musica italiana tre anni dopo l’ultima partecipazione, nel 2021 con Dieci.

La corsa per la vittoria del Festival

Le prime due serate del Festival di Sanremo hanno, come prevedibile, modificato le gerarchie sul probabile vincitore. Da Angelina Mango con “La noia”, alla sorpresa Geolier sono avversari davvero temibili per Annalisa, che punta alle posizioni che contano, così come Irama e Loredana Bertè. Un festival davvero agguerrito con tante canzoni apprezzate e una sfida che si preannuncia in bilico fino alla fine.

