Festival di Sanremo 2024, Teresa Mannino tra le co-conduttrici

Arrivano i primi nomi dei vari protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Il Direttore Artistico, Amadeus svela le co-conduzioni.

Arrivano i primi nomi dei vari protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Il Direttore Artistico, Amadeus, ha svelato al Tg1, in collegamento con il Glass Box di Viva Rai2!, le co-conduzioni mancanti. La prima serata, come già anticipato in precedenza, vedrà un super ospite e co-conduttore: il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni.

Tutti i co-conduttori di Sanremo 2024

Mercoledì sarà presente Giorgia, cantante che ha anche vinto la manifestazione nel 1995. Teresa Mannino – artista siciliana che spazi dal teatro al cinema fino alla TV – presenzierà il giovedì. Il venerdì, infine, sarà il turno di Lorella Cuccarini, donna dai mille volti: televisione, cantante, attrice, ballerina. La finale vedrà la presenza di Fiorello, il sicilianissimo artista.

Sanremo 2024, gli ospiti

La 74esima edizione del Festival andrà in scena da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024. Dopo aver svelato che nella prima serata sarà affiancato da Marco Mengoni, il direttore artistico Amadeus ha annunciato chi saranno i conduttori del PrimaFestival, lo spazio che anticiperà le cinque serate del Festival. Tra loro ci sono le cantanti Paola & Chiara, oltre a Mattia Stanga e Daniele Cabras, due seguitissimi Tiktoker. Due giorni fa, invece, Amadeus (che nel 2024 condurrà la sua quinta edizione consecutiva), ha svelato che mercoledì 7 febbraio salirà sul palco dell’Ariston Giovanni Allevi

Sanremo 2024, i prossimi annunci

Il prossimo annuncio sarà il più importante e il più atteso da parte degli appassionati della manifestazione musicale: domenica 3 dicembre, durante l’edizione di pranzo del Tg1, Amadeus rivelerà la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 fra i Big.

Lista alla quale si aggiungeranno nella serata del 19 dicembre i tre vincitori di Sanremo Giovani. I 12 artisti in gara per Sanremo Giovani sono Bnkr44 con ‘Effetti speciali’, Grenbaud con ‘Mama’, Lor3n con ‘Fiore d’inverno’, Tancredi con ‘Perle’, Dipinto con ‘Criminali’, Nausica con ‘Favole’, Clara con ‘Boulevard’, Jacopo Sol con ‘Cose che non sai’, Santi Francesi con ‘Occhi tristi’, Vale LP con ‘Stronza’, Fellow con ‘Alieno’ e gli Omini con ‘Mare forza 9oi’.