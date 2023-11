Sanremo 2024: Marco Mengoni coconduttore prima serata del festival

L’annuncio è arrivato nella prima puntata di ‘Viva Rai2’, lo show di Fiorello che stamattina è tornato in diretta su Rai2

Marco Mengoni sarà il coconduttore della prima serata di Sanremo 2024. L’annuncio è arrivato nella prima puntata di ‘Viva Rai2’, lo show di Fiorello che stamattina è tornato in diretta su Rai2.

L’annuncio da Fiorello

Amadeus, ospite della puntata, ha svelato: “Marco Mengoni, in qualità di vincitore della scorsa edizione del festival, sarà il super ospite musicale della prima puntata di Sanremo 2024 e anche il coconduttore della prima serata del festival”. Mengoni e Amadeus si erano collegati con Fiorello, prima dell’annuncio nel glass del Foro Italico, da via Asiago, vestiti da mimi silenziosi, per giocare sulle proteste degli abitanti della zona che hanno indotto il programma al trasloco. Nel finale della puntata Mengoni e Fiorello hanno duettato mimando un incontro di box su un ring allestito sull’asfalto fuori dallo studio glass. Al duetto si è unito alla fine anche Francesco Totti, imitando un lungo avuto che ha chiuso la performance.