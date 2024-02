Massimo Giletti torna in Rai: l’annuncio a Sanremo

"Emozione intensa", le parole di Giletti durante la terza serata del Festival.

Massimo Giletti torna in Rai: l’annuncio è arrivato direttamente dallo stesso giornalista, sul palco dell’Ariston assieme ad Amadeus nel corso della terza serata di Sanremo 2024.

Massimo Giletti torna in Rai

Il programma per celebrare i 70 anni del servizio pubblico andrà in onda il 28 febbraio in prima serata su Rai1. E proprio mentre parlava di questo grande evento, Amadeus si è avvicinato a Massimo Giletti, seduto in prima fila all’Ariston.

La Rai ha scelto il palco di Sanremo per ufficiale il ritorno in Rai del conduttore con un programma che andrà in onda il 28 febbraio in prima serata su Rai1 per celebrare i 70 anni della servizio pubblico. “Tornare nell’azienda in cui sono nato e cresciuto è un’emozione molto intensa“, commenta Giletti.

Giletti aveva lasciato la Rai nel 2017, in seguito alla soppressione de “L’Arena“, passando a LA7. Adesso, nel 2024, si attende il grande ritorno nella sua prima casa.

Tra gli altri ospiti della terza serata di Sanremo 2024 si attende Russell Crowe. Quindici le esibizioni previste.

