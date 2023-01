Messaggio inquietante di Baiardo a Massimo Giletti: “Lei sta rischiando molto”

Secondo l'informatore che predisse l'arresto di Matteo Messina Denaro, Massimo Giletti dovrebbe stare attento perché sarebbe a rischio e non solo perché sotto il mirino della mafia

Salvatore Baiardo, l’uomo che nei decenni scorsi coprì la latitanza dei boss Graviano e che il 5 novembre scorso predisse l’arresto di Matteo Messina Denaro, è tornato a parlare nel salotto di Non è l’Arena. Dopo aver confermato a Massimo Giletti che la sua intervista non era una profezia ma una cosa molto seria (leggi qui i dettagli), Baiardo si è soffermato sull’agenda rossa di Borsellino, sparita da via D’Amelio nel giorno dell’attentato al magistrato: “L’agenda rossa di Borsellino è in più mani – ha ribadito -. Chi l’aveva deteneva il potere. Ho visto il passaggio di mani dell’agenda nel ’92-’93. Ho visto dei fogli che la riproducevano”.

Non vuole dire peró in quali mani sono passate quelle fotocopie. Ció a cui tiene è tornare a difendere Filippo e Giuseppe Graviano: “I Graviano hanno 10-15 ergastoli – ha affermato – non si discute di toglierne uno o due, poco cambia. Ma ció che io discuto invece riguarda l’attentato di Borsellino, perché Giuseppe non era lì in via D’Amelio come dicono i pentiti. Ci sono documentazioni che prima ci sono e poi spariscono”.

Poi Baiardo si rivolge a Massimo Giletti, lanciando un preciso e inquietante messaggio: “Io le dico una cosa, Giletti: lei fa un buon giornalismo ma sta rischiando parecchio a 360 gradi. Non per Filippo Graviano che ha detto nell’ora d’aria “ci sta scassando la…”. Lei sta rischiando a 360 gradi – ha ribadito – e non solo a livello mafia. Questo glielo dico da…”.

Il conduttore di “Non è l’arena” lo interrompe e sdrammatizza rivolgendosi all’ex magistrato Rino Germanà, che nel settembre del 1992 riuscì a salvarsi da un agguato mafioso ordito contro di lui: “Germanà, se è libero venga un po’ giù – ride Giletti – visto che ha sventato il suo attentato”. “I suoi colleghi – tenta di dire ancora qualcosa Baiardo”. Ma il giornalista lo interrompe di nuovo: “Lei ha già detto troppo, voglio andare a letto tranquillo”.