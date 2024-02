Maninni a Sanremo 2024, il debutto con “Spettacolare”: testo e significato

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani, ecco che nel 2024 Maninni partecipa nella categoria Big con "Spettacolare": tutto ciò che c'è da sapere sul brano.

Manninni, nome d’arte per Alessio Mininni, partecipa per la prima volta tra i Big di Sanremo 2024 con il brano “Spettacolare”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ecco il testo, il significato e le curiosità su uno dei brani della 74esima edizione del Festival.

Maninni, il testo e il significato di “Spettacolare”

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di muay thai

Hai ragione a non dire per sempre

Tanto per sempre non arriva mai

Hai capito che non è il destino

A tirarti fuori da milioni di guai

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Tutto il mondo è una gabbia di specchi,

Una partita a scacchi con la verità

Ma abbracciami che è uno spettacolo

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Anche nel caso di Maninni, “Spettacolare” ha un testo autobiografico forte: un messaggio generazionale che va urlato a gran voce. Normalizzare il fatto di non essere perfetti, di non essere invincibili: si può cadere, bisogna solo imparare come farlo per non farsi troppo male.

Maninni a Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024 accoglie per la prima volta tra i Big in gara il giovane Maninni, ma l’artista ha già partecipato alla kermesse nella sezione Giovani nel 2022, con il brano “Mille porte”. Questa volta, Maninni canterà “Spettacolare”.

L’esibizione a Sanremo 2024

Maninni canta “Spettacolare” durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024 e lo fa con un look total black che niente ha a che fare con il suo sorriso dolce e lo sguardo curioso. Elegante e raffinato, si muove sul palco mentre canta la sua “Spettacolare”.

Fonte foto: Instagram – maninni.