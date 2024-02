Sanremo 2024, la classifica della quarta serata: ecco chi ha vinto il momento cover

Ecco chi ha ottenuto il premio della serata delle cover. Tante standing ovation e diversi momenti emozionanti e di riflessione.

Si è conclusa la quarta serata di Sanremo 2024 e il voto della sala stampa carta, web e radio, del pubblico a casa e della giuria delle radio ha prodotto la classifica della serata cover e duetti del Festival. Ecco chi si è posizionato nella TOP 5 e, quindi, si trova in vantaggio e più vicino alla vittoria.

Cover, la classifica della quarta serata di Sanremo 2024

Nella seconda serata di Sanremo 2024 è entrato in gioco il televoto. Nella quarta serata e durante la finale, votano tutte le giurie: il pubblico da casa tramite televoto (34%), la sala stampa (33%) e la giuria delle radio (33%). Questa la classifica venuta fuori dopo la serata delle cover e dei duetti:

La classifica parziale e provvisoria completa di Sanremo 2024 rimane segreta fino alla finale di sabato 10 febbraio.

Geolier con Guè, Luchè e Gigi d’Alessio con il Medley “Strade”. Angelina Mango con “La Rondine” Annalisa con la Rappresentante di Lista con “Sweet Dreams” Ghali con Ratchopper, con il Medley “Italiano vero“. Alfa con Roberto Vecchio con “Sogna, ragazzo, sogna”.

Rivivi i momenti del Festival

Tanti i momenti emozionanti della quarta serata di Sanremo 2024, con diverse standing ovation in seguito alle esibizioni più belle. Tra i momenti più belli: l’omaggio di Angelina Mango al padre Pino con la cover di “La rondine“, l’esibizione canora che ha segnato l’ingresso della co-conduttrice della serata Lorella Cuccarini, l’applaudita esibizione di Ghali (in parte in arabo), il ritorno sulle scene dei Jalisse assieme al maestro Beppe Vessicchio e il nuovo appello contro la guerra di Dargen D’Amico.

Un momento fondamentale della quarta serata di Sanremo 2024 è stata la lettura di parte della missiva inviata ad Amadeus dagli agricoltori coinvolti nella cosiddetta “protesta dei trattori“. Per rivivere minuto per minuto le emozioni della terza serata di Sanremo 2024, dal PrimaFestival con Paola e Chiara alla classifica finale, ecco l’articolo-diretta di QdS.it.

Dove vedere Sanremo 2024: streaming e diretta

Sanremo 2024 è in diretta streaming mondiale su Rai 1 e Rai Play Come da tradizione, anche Rai Radio 2 sarà in diretta.

La kermesse anche su QdS.it

Segui i momenti più belli, le scalette e le curiosità sul Festival di Sanremo anche sul nostro sito. Di seguito un articolo con tutto il programma, serata per serata, le scalette aggiornate, le informazioni su ospiti, cantanti in gara e diretta.

