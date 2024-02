Ghali sorprende il pubblico di Sanremo parlando arabo: il medley “L’italiano” è un successo

Il significato di "Bayna", l'omaggio alle origini tunisine sul palco di Sanremo 2024: il medley di Ghali piace al pubblico dell'Ariston.

Ghali incanta il pubblico di Sanremo 2024 con il medley “L’italiano“: a sorprendere i fan del Festival è stato soprattutto l’inizio del mix di canzoni scelto per la serata delle cover e dei duetti, in lingua araba. Un messaggio forte, ma anche un omaggio alle sue origini tunisine.

Ghali, “L’italiano” e il canto in arabo a Sanremo

“L’italiano vero”. Un titolo che è anche un omaggio a Toto Cutugno, ma anche a quell’Italia che è la patria di Ghali (il cantante è nato a Milano da genitori tunisini) e a un messaggio del rapper a chi lo etichetta come “straniero”. .

Bayna di Ghali

I brani del medley sono stati: “Bayna” e “Cara Italia”, con un omaggio finale a “L’italiano” di Toto Cutugno. Con “Bayna“, Ghali mantiene la promessa di tornare all’Ariston e cantare in arabo fatta quando venne al festival nel 2020 da superospite. Prodotto dal producer Ratchopper, è il brano d’apertura dell’album di Ghali “Sensazione Ultra” (2022) e ha ispirato il nome della rescue boat donata dall’artista a Mediterranea Saving Humans. Operativa dallo scorso marzo, l’imbarcazione a novembre 2023 ha contribuito a mettere in salvo 227 vite umane nel Mediterraneo.

Il testo della parte in arabo di “Bayna“, portata sul palco dell’Ariston durante la serata duetti/cover, recita: “La tristezza potrebbe aver preso il sopravvento su di me, il tempo è passato/Pensavi che la tua freddezza sarebbe stata eterna/Hai iniziato a incolparmi/Con l’anima della mia ombra ho volato alto/Anche se le nuvole erano cupe/Anche se sono stato sfortunato/Guardando negli occhi le persone che hanno tradito, non lo dimenticherò/Ma le mie intenzioni erano sempre buone/Dimmi solo che non lo sapevo/E i miei occhi non vedevano un percorso chiaro/Ma è chiaro ed evidente/Niente è impossibile/Ma è chiaro ed evidente/Questo non durerà per sempre”.

Il precedente di Mahmood

Ghali non è il primo a cantare in arabo a Sanremo. Con la sua “Soldi”, che tra l’altro nel 2019 ha ottenuto la vittoria, Mahmood (milanese con il padre di origine egiziana) aveva introdotto alcuni versi in lingua araba. L’artista milanese, tra l’altro, ha presentato il collega Ghali prima della sua esibizione nel corso della terza serata di Sanremo.

