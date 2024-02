Sanremo 2024, il programma della serata finale: scaletta, ospiti e ordine dei cantanti

Tutto ciò che c'è da sapere sulla quinta e ultima serata di Sanremo: dagli ospiti ai concorrenti che si contendono la vittoria.

Attesa la finale del Festival di Sanremo 2024, con una scaletta ricca di esibizioni, ospiti e tributi speciali. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta dalle 20.40 su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo, anche conosciuta come “città dei fiori”. Ecco la scaletta della quinta serata di Sanremo 2024 e l’ordine di uscita dei cantanti.

Dopo l’emozionante serata delle cover e dei duetti – eccezionale in termini di share (67,8%, record storico per il Festival) – è il momento della finale. Nella serata di sabato 10 febbraio, quindi, il pubblico potrà conoscere il vincitore di Sanremo 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ospiti della quinta serata di Sanremo

La serata delle cover ha battuto ogni record di ascolti e l’hashtag #Sanremo2024 è virale ininterrottamente dal 5 febbraio. Il co-conduttore della quinta e ultima serata sarà Fiorello, che in realtà è stato una presenza costante di tutte le sere del Festival. Ospiti della finale di Sanremo 2024, oltre immancabili amici del PrimaFestival e del DopoFestival, il ballerino di fama internazionale Roberto Bolle e la storica vincitrice di Sanremo Gigliola Cinquetti con il brano “Non ho l’età”. Presenti anche Tedua (in collegamento dalla Costa Smeralda) e – dopo il successo a Sanremo 2023 – Tananai (dal Suzuki Stage).

Scaletta della finale di Sanremo 2024: l’ordine di uscita dei cantanti

Durante la quinta serata di Sanremo 2024 si esibiscono tutti i cantanti in gara. Si voterà due volte: il risultato della prima votazione porterà a stilare la TOP 5, poi verrà aperto nuovamente il televoto per decretare il vincitore tra i concorrenti rimasti in gara. Votano tutte le giurie: il televoto incide per il 34%, mentre sala stampa e giuria radio per il 33%.

Ecco la scaletta della finale del Festival di Sanremo 2024:

In aggiornamento

Sanremo 2024, cantanti in gara

Quest’anno gli artisti in gara sono 30, di cui 27 big e 3 vincitori di Sanremo Giovani, tutti in gara per il prestigioso titolo di vincitore di Sanremo 2024, che gli darà anche la possibilità di gareggiare all’Eurovision Song Contest. Di seguito un articolo con tutti i concorrenti del Festival nell’edizione del 6-10 febbraio 2024.

Questi i brani in gara a Sanremo 2024.

Ecco chi sono i 30 cantanti che hanno presentato i brani nel corso della prima serata di Sanremo e i titoli delle loro canzoni:

Come si vota? Il televoto e le giurie

Nella prima serata di Sanremo 2024 ha votato solo la giuria della sala Stampa, Tv e Web. Dalla seconda serata di Sanremo 2024, però, comincia a funzionare e a contribuire alla classifica anche il televoto. Nel corso della seconda e della terza serata, invece, voteranno la giuria delle radio (50%) e il pubblico tramite televoto (50%). Nella quarta serata e in quella finale votano tutte e tre le giurie: il televoto incide per il 34%, il voto della sala stampa e quello della giuria radio per il 3%. Nella serata della finale (10 febbraio) il pubblico potrà conoscere la classifica provvisoria per intero e, poi, il nome del vincitore di Sanremo 2024.