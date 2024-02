Annalisa a Sanremo con “Sinceramente”: info, vita privata e marito

Tutto quello che c'è da sapere sulla cantante

Annalisa è una delle protagoniste indiscusse della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”. Il video ufficiale del brano ha già superato 3 milioni di visualizzazioni su Youtube. Numeri importanti che sono destinati a crescere ulteriormente e che confermano ancora una volta il feeling tra la cantante e le hit.

Chi è Annalisa: età, altezza, marito e vita privata

Annalisa è alta 168 cm e pesa circa 52 chili. Nel giugno dello scorso anno, Annalisa è si è sposata con Francesco Muglia, un manager di 43 anni che lavora anche in qualità di vice presidente del marketing di Costa Crociera. I due hanno organizzato una cerimonia privata in cui erano presenti pochi invitati. L’artista in questi anni ha fatto sempre più attenzione nel corso degli anni nel separare la carriera dalla vita privata.

Annalisa Scarrone è nata a Savona nel 1985 e ha iniziato a studiare chitarra a 8 anni. Successivamente si è specializzata anche in altri strumenti musicali e ha conseguito la laurea in fisica presso l’Università degli Studi di Torino nel 2009.

La carriera, da Amici al Festival di Sanremo

Nel 2010 annalisa rientra fra gli allievi di Amici di Maria De Filippi e si distingue subito per talento e personalità e per l’alto gradimento delle sue canzoni. Alla fine si posiziona al secondo posto, ma riesce a vincere anche il premio della critica, oltre a un contratto con la Warner Music Italy.

Successivamente ha preso più volte parte al Festival di Sanremo nella categoria Big, giungendo nona nel 2013 con “Scintille”, quarta nel 2015 con “Una finestra tra le stelle”, undicesima nel 2016 con Il “Diluvio universale”, terza nel 2018 con “Il mondo prima di te” e settima nel 2021 con “Dieci”. Successivamente arrivano gli enormi successi di “Bellissima”, “Mon Amour” e “Disco Paradise” che per la cantante rappresentano la consacrazione definitiva. Oggi a Sanremo 2024 Annalisa è tra i favoriti con il brano “Sinceramente”.

“Sinceramente”, testo e significato

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente (x7)

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente (x4)

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua (x3)

E non hai mai capito

Quando quando quando quando quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua

In questo nuovo brano dal titolo Sinceramente, Annalisa vuole far emergere un concetto principale: quello di libertà. La libertà nel potersi mostrare come si è, con le proprie contraddizioni e le proprie fragilità, quella che ci permette di “sprofondare”, di non essere necessariamente invincibili, ma incredibilmente veri.

Il tour del 2024

6 aprile – Mandela Forum, Firenze.

10 aprile – Mediolanum Forum, Assago (Milano)

12 aprile – Palaflorio, Bari.

13 aprile – Palapartenope, Napoli.

19 aprile – Gran Teatro Geox, Padova.

21 aprile – Palazzo dello Sport, Roma.

Annalisa sui social

Annalisa su Instagram si fa chiamare nataliannalisa su Instagram e naiofficial su X (ex Twitter)