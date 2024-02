La “regina” di Sanremo 2024 è siciliana: successo per Teresa Mannino

Oltre un milione di contenuti online con l'hashtag #Sanremo2024. E la comica siciliana è tra le più commentate.

Teresa Mannino conquista il pubblico di Sanremo 2024 e diventa, senza ombra di dubbio, la regina della terza serata del Festival. Nel suo ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus, ha portato la Sicilia sul palco dell’Ariston, combinando simpatia, professionalità e un tocco di riflessione.

L’hashtag di Sanremo 2024 (#Sanremo2024) ha prodotto – solo nella terza serata – 1.1 milioni di contenuti online e l’argomento Festival rimane saldo tra i trending topic in Italia dal 5 febbraio. Oltre 196k utenti unici su X hanno usato l’hashtag #Sanremo2024 e la co-conduttrice Teresa Mannino è stata la più commentata.

Teresa Mannino a Sanremo 2024, successo online

L’ospite della terza serata del Festival che ha generato più conversazioni è stato Russell Crowe con oltre 89k risultati online. Teresa Mannino, co-conduttrice, è stata la protagonista indiscussa della serata e la più menzionata dal pubblico online con oltre 144k contenuti su di lei. Segue Russell Crowe con oltre 89k risultati online.

I momenti della puntata di Sanremo 2024 con i maggiori picchi di conversazione sono stati registrati: 1.Tra le 21:45 e le 21:50 dopo l’ingresso di Teresa Mannino; 2.Tra le 23:25 e le 23:30 durante lo sketch tra Amadeus, Teresa Mannino e Russell Crowe sugli avi italiani; 3.Tra le 23:45 e le 23:50 dopo l’esibizione di Angelina Mango; Tra i top 5 artisti in gara per numero di mention su X durante la serata abbiamo: Ghali – 75k mention Ricchi e Poveri – 57.5k mention Angelina Mango – 48k mention Rose Villain – 30.5k mention Il Tre – 29k mention.

Il monologo

“Siamo nel 2024 ma ragioniamo come 2024 anni fa“, ha esordito l’attrice comica nella seconda metà della terza serata del Festival. “L’uomo – l’essere umano, anzi l’animale umano – pensa che tutti gli altri esseri viventi siano a sua disposizione e che tutto il resto possa essere buttato via. Noi ci sentiamo superiori perché parliamo: è lo stesso atteggiamento presuntuoso di noi siciliani che diciamo di quelli del nord – per esempio, dei milanesi – ‘che cretino’ quando parliamo in siciliano e loro non capiscono”, ha commentato ironicamente Teresa Mannino.

“Noi diciamo che gli altri esseri viventi sono inferiori perché non parlano, ma le piante e gli animali comunicano, anche se in modi diversi”, ha detto Teresa Mannino durante il monologo a Sanremo 2024.

Nel monologo di Teresa Mannino non è mancata l’attenzione alle tematiche ambientali. Con la protesta dei trattori che “invade” l’Europa, le conferenze internazionali sul clima che producono scarsi risultati e gli standard ambientali che si abbassano sempre di più, per l’attrice parlarne è d’obbligo. Così come esprimersi sul potenziale devastante degli esseri umani che sfruttano l’ambiente a proprio piacimento.

“Le formiche fanno agricoltura da 150 milioni di anni e non hanno fatto danni. Noi facciamo agricoltura da 10mila anni e abbiamo sfinito il pianeta. La società delle formiche taglia foglie funziona così: la regina madre decide tutto, compreso il sesso dei figli. E fa quasi sempre femmine. Le femmine fanno tutto, i maschi forniscono solo gli spermatozoi. Dopo l’accoppiamento i maschi muoiono, perché non servono più. Ma quanto sono avanti le formiche!”, commenta ironicamente l’attrice.

“Gli animali umani invece preferiscono il potere su altri uomini, sulle donne, sui bambini, sulla natura. Anche a me piace il potere, ma il potere di: il potere di ridere e di farvi ridere, di vestirmi con le piume, di cantare anche se sono stonata, di ballare per strada anche se mia figlia mi dice ‘Mamma, ferma che mi stai facendo vergognare”, ha concluso Teresa Mannino.