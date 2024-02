L’eleganza di Alessandra Amoroso a Sanremo 2024: il testo e il significato di “Fino a qui”

Arrivata al terzo posto nella classifica della terza serata, Alessandra Amoroso canta "Fino a qui": tutte le curiosità.

Dopo un periodo di stop, Alessandra Amoroso torna sulla scena e lo fa calcando il palco più famoso d’Italia, quello di Sanremo 2024, con la sua “Fino a qui”.

Ecco il testo, il significato e le curiosità su uno dei brani più significativi della 74esima edizione del Festival.

Alessandra Amoroso, testo e significato di “Fino a qui”

Roma dorme

Per miracolo

Le sue piazze

I suoi caffè

Caramelle anti-panico

Alle 2:43

Un’altra notte di pioggia

Scivola come una goccia

Non sanno che sto male

Forse nemmeno gli importa

Prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori un

Freddo cane

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Ma che sarà mai

Se ti sembro un po’ smarrita

In questa notte infinita

So chi sono io

Nello spazio

Una formica

Che si perde tra i vicoli

Di questa città

Che mi ascolta

Come nessun altro

Ha fatto mai con me

Va bene

Io prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori il temporale

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

E quante notti

Sono stata sveglia

A disegnare sul soffitto

Anche solo una stella

A sentirmi

Come Sally

Senza avere più voglia

Di fare la guerra

E poi cadere cadere

Cadere cadere

Cadere giù

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

“Fino a qui” di Alessandra Amoroso è una ballata che ha come tema centrale “un volo giù da un grattacielo”: una metafora della vita, in cui è possibile cadere per poi rialzarsi. Un invito a non prendere la vita troppo sul serio e a non abbandonare mai la speranza.

Alessandra Amoroso a Sanremo

In un’intervista, Alessandra Amoroso dichiara di aver aspettato di avere un testo degno del palco dell’Ariston prima di partecipare alle selezioni per Sanremo. Dopo 15 anni di carriera, infatti, questa è la prima volta di Alessandra Amoroso a Sanremo con il brano “Fino a qui”. Durante la serata delle cover, la cantante salentina sarà accompagnata dai Boomdabash in un medley del loro tormentoni estivi, da Karaoke a Mambo Salentino.

L’esibizione a Sanremo 2024

Composta ed emozionata, Alessandra Amoroso si presenta sul palco di Sanremo 2024 in total black: guanti al gomito e gioielli argento per la prima serata, la rendono raffinata e glamour come una diva di Hollywood. Semplice, ma d’effetto Alessandra Amoroso incanta sul palco dell’Ariston con la sua “Fino a qui”.

Fonte foto: Instagram – amorosoof.