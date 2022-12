X Factor, i vincitori sono i Santi Francesi: ecco chi sono, età e carriera

A trionfare nella serata finale al Mediolanum Forum di Assago è il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese. Al secondo posto la palermitana Beatrice Quinta

La sedicesima edizione di X Factor si chiude nel segno dei Santi Francesi. Sono loro a trionfare, riuscendo a prevalere sulla palermitana Beatrice Quinta, arrivata seconda. Terzo posto per Linda, quarto per i Tropea. Alessandro De Santis e Mario Francese hanno sollevato il trofeo tra i coriandoli che hanno riempito il Mediolanum Forum di Assago. Nessun eliminato al termine delle varie manches, tutti i finalisti sono rimasti in gara a esibirsi fino alla fine della serata, fino alla proclamazione dei vincitori.

I Pinguini Tattici Nucleari ospiti

Vero e proprio delirio per i Pinguini Tattici Nucleari, sold out negli stadi di Roma e Milano, e sul palco di X Factor per presentare il nuovo album “Fake news”. La band si è esibita sulle note di ‘Giovani Wanna Be’ e ‘Ricordi’ ed ha fatto da spartiacque tra la prima e la seconda manche della serata finale.

Il rush finale, poi la vittoria dei Santi Francesi

Nella seconda manche è salita la tensione. I quattro finalisti hanno messo in campo i loro “Best of”, poi sul finale la carrellata degli inediti: ‘Fiori sui balconi’ di Linda, ‘Se$o’ di Beatrice Quinta, ‘Non è così male’ dei Santi Francesi, ‘Cringe Inferno’ dei Tropea. Dopo la proclamazione, i vincitori si sono detti “semplicemente grati a questo programma e a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a parlare di noi senza essere cambiati”. E hanno salutato il fan: “Ci vediamo nei live”. A Torino il 18 gennaio la loro prima tappa.

Chi sono i Santi Francesi

I Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022 sono un duo composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese. Hanno entrambi 24 anni, Mario è nato ad Ivrea e Alessandro a Cuorgnè, ma sono cresciuti entrambi a Ivrea dove insieme a Davide Buono hanno fondato il gruppo The Jab.

Con il loro primo singolo, Regina, vantano la vittoria del LigaRockParkContest e l’apertura del concerto di Ligabue a Monza, data di apertura del tour del 2016. Nel 2017 l’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2020 la svolta: il gruppo ha cambiato nome diventando i Santi Francesi, un duo. Si sono presentati a X Factor dopo aver già pubblicato un album e diversi singoli di successo.

Alcuni dei loro brani sono stati scelti come colonne sonore: il brano Birkenau è stato scelto per il docufilm La vera storia di Lidia Maksymowicz, mentre per la terza stagione di Summertime (con Ludovico Tersigni), si sente il singolo Giovani Favolosi. Ed è con questo brano che hanno vinto Musicultura 2021.