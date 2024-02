San Giovanni a Sanremo 2024 con “Finiscimi”: la canzone d’amore dedicata a Giulia Stabile

Tutte le curiosità su uno dei protagonisti indiscussi del Festival

San Giovanni è tra i protagonisti indiscussi della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Finiscimi”. Nonostante la sua giovane età il cantante vanta già diversi successi.

La carriera

Sangiovanni è emerso ufficialmente grazie al programma Amici di Maria De Filippi. Con le canzoni “Lady”, “Farfalle” e “Malibu” si è affermato ufficialmente al grande pubblico.

La Vita

Sangiovanni è nato a Vicenza il 9 gennaio 2003 ed è cresciuto nel paese di Grumolo delle Abbadesse. A 16 anni si appassiona alla musica e nel 2020, mentre frequenta il quarto anno di liceo socio-psicopedagogico, abbandona gli studi per dedicarsi alla carriera da cantante. Pubblica i primi singoli Paranoia e Guccy Bag, e supera le selezioni per partecipare al programma televisivo Amici di Maria De Filippi. È grazie al talent show che il giovane musicista raggiunge la fama, conquista infatti il pubblico aggiudicandosi il primo posto nella categoria cantanti del talent show.

Mentre si trova in gara nella trasmissione pubblica le canzoni Lady, Hype e Tutta la notte, raggiungendo le vette delle classifiche italiane. Nel 2021 conquista il primo posto in classifica con la sua hit Malibu e inoltre rilascia il suo primo album, un EP intitolato Sangiovanni, premiato in quell’anno durante i SEAT Music Awards. Inizia a collaborare con grandi artisti italiani per canzoni come Perso nel buio, in cui duetta con Madame, e Tilt, realizzata con i rapper Mecna e CoCo.

A Sanremo la canzone dedicata all’ex Giulia Stabile

l Festival di Sanremo 2024 Sangiovanni ha portato un pezzo della sua vita privata. Il suo brano Finiscimi, infatti, è dedicato alla ex fidanzata Giulia Stabile, conosciuta ai tempi di Amici nell’edizione 2020-2021.

“Quando finisce una storia credo che il sentimento più forte e doloroso che rimane sia la nostalgia. Per questo invito l’altra persona a ‘finirmi’, in modo da annullare questa nostalgia”, aveva racconta Sangiovanni a FqMagazine. “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore” il commento di Giulia nel giugno del 2023 che così aveva confermato tra le righe le indiscrezioni.

San Giovanni a Sanremo

Nel 2022 Sangiovanni partecipa alla 72ª edizione del Festival di Sanremo gareggiando con il brano Farfalle che successivamente propone anche in versione spagnola, Mariposas, insieme all’artista catalogna Aitana. Nello stesso anno pubblica il suo primo album in studio, Cadere volare, che contiene al suo interno 12 tracce. Successivamente il cantante si esibisce come ospite su palchi importanti come quelli dell‘RDS Summer Festival, del Jova Beach Party e del Battiti Live. Tra i progetti più recenti del giovane musicista c’è la 4ª tournee, la Sangiovanni Live, partita nel 2022 e inoltre nel 2023 debutta come attore recitando nella seconda stagione della serie di Verdone Vita da Carlo.

Sangiovanni a Sanremo 2024 con “Fragili”: testo e significato

Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola

Le tue le conservo ancora

Che cosa penserai

Chissà cosa farai

Scarabocchi sui miei libri

Mi leggi tra le righe

Non riesco più a gestirmi

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola

Non ti vedevo pronta

Non avevo il coraggio

Di fare questo passo

E ora che l’abbiamo fatto

Capisco che ho lasciato

Con cosa son rimasto

Con ‘sta nostalgia del cazzo

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Non basterà se ti chiederò scusa per riaverti con me

Non basterà se ti scrivo una lettera questa è l’ultima

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Una lettera a cuore aperto quella di Sangiovanni in “Finiscimi”, in cui racconta in modo intimo le sue fragilità e ammette le sue colpe. La nostalgia è la nota principale di questa canzone struggente.