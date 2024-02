Mahmood a Sanremo 2024 con “Tuta Gold”: vita privata, carriera e gossip

Tutte le informazioni sulla storia e sulla vita di Mahmood, dal successo nel mondo della musica alle vicende d'amore.

Chi è Mahmood: età, altezza, origini, vita privata

Il vero nome di Mahmood è Alessandro Mahmoud ed è un cantante e paroliere noto principalmente per il suo stile innovativo e ricercato, con influenze che spaziano dal pop alla musica trap e con sonorità che talvolta si avvicinano a quelle della musica araba.

Dove e quando è nato Mahmood

Mahmood è nato a Milano il 12 settembre del 1992 ed è cresciuto nel quartiere periferico del Gratosoglio. Dalla città lombarda è partita la sua carriera e il giovane autore ha trovato la strada verso il successo.

La famiglia

Il padre di Mahmood è egiziano, la madre invece è di origine sarda. Pare che il padre abbia abbandonato la famiglia, quindi Alessandro è cresciuto con il padre. Ne parla in parte nel brano “Soldi“, che lo ha portato al successo a Sanremo nel 2019.

L’esordio e l’inizio della carriera

Mahmood ha studiato canto sin da piccolo e – dopo la maturità al liceo linguistico – ha proseguito gli studi musicali Centro Professione Musica di Milano. Lì ha incontrato persone fondamentali per la sua carriera: Andrea Rodini, suo insegnante e primo manager, e i primi produttori e membri della sua band Francesco Fugazza, Elia Pastori e Marcello Grilli.

Ha iniziato la sua carriera con la partecipazione a X Factor nel 2012 (fu scartato da Simona Ventura agli home visit, poi ripescato grazie al televoto e infine eliminato alla terza puntata). Il successo arriva con la partecipazione – nella categoria Nuove Proposte – al Festival di Sanremo del 2016. Da lì, è stata una vittoria dopo l’altra.

Il significato del nome d’arte Mahmood

Come già sottolineato, Mahmood è un nome d’arte. Si tratta di un gioco di parole tra il cognome “Mahmoud” e “My mood” (in inglese “il mio stato d’animo”, quello che il paroliere esprime attraverso i suoi testi e la sua musica).

La carriera di Mahmood

Dagli esordi al successo a Sanremo con “Soldi”

Dopo l’esperienza a X Factor, Mahmood ha partecipato al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Dimentica”, ottenendo il quarto posto. Nei due anni successivi ha pubblicato singoli di successo come “The Chair” (con Martha), “Pesos”, “Presi Male” (nell’album “Anime di Carta” di Michele Bravi) e si dedica alla composizione di brani. Ha scritto, tra gli altri: “Nero Bali” di Elodie (con Michele Bravi e Guè) e “Hola (I Say)”, “Mille Lire” e “Rivoluzione” di Marco Mengoni.

Con “Gioventù Bruciata” ottiene la vittoria a Sanremo Giovani 2018 e l’anno successivo trionfa al Festival con “Soldi“, scritto assieme a Dardust e Charlie Charles. Con quel brano – che contiene alcuni versi in lingua araba – ha ottenuto il podio all’Eurovision Song Contest 2019.

La vittoria con “Brividi” in coppia con Blanco

Nel 2022 arriva la seconda vittoria di Mahmood a Sanremo, in coppia con Blanco, grazie al brano “Brividi“. Nella stessa edizione è stato anche tra gli autori del brano portato in gara da Noemi, “Ti amo non lo so dire”. Nel 2024 il cantautore milanese torna sul palco dell’Ariston con “Tuta Gold“.

Quante volte ha partecipato Mahmood a Sanremo

Mahmood ha partecipato a Sanremo 4 volte: nella categoria “Nuove Proposte” nel 2016 con “Dimentica”, nel 2019 con “Soldi”, nel 2022 con “Brividi” e nel 2024 con “Tuta Gold”. Ha vinto due volte: nel 2019 e nel 2022. All’Eurovision Song Contest si è piazzato al secondo posto (2019) e al nono posto assieme a Blanco (2022).

Mahmood a Sanremo 2024 con “Tuta Gold”: testo e significato

Se partirò

A Budapest ti ricorderai

Dei giorni in tenda quella moonlight

Fumando fino all’alba

Non cambierai

E non cambierò

Fottendomi la testa in un night

Soffrire può sembrare un po’ fake

Se curi le tue lacrime ad un rave

Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans

Non paragonarmi a una bitch così

Non era abbastanza noi soli sulla jeep

Ma non sono bravo a rincorrere

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Dov’è la fiducia diventata arida

È come l’aria del Sahara

Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome nome nome

Come l’amico tuo in prigione ma

A stare nel quartiere serve fottuta personalità

Se partirai dimmi tua madre chi la consolerà

Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans

Non paragonarmi a una bitch così

Non era abbastanza noi soli sulla jeep

Ma non sono bravo a rincorrere

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Mi hanno fatto bene le offese

Quando fuori dalle medie le ho prese e ho pianto

Dicevi ritornatene al tuo paese

Lo sai che non porto rancore

Anche se papà mi richiederà

Di cambiare cognome

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

5 cellulari nella tuta gold, gold, gold, gold, gold

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

“Tuta gold” di Mahmood è un pezzo che racconta la periferia con immagini concrete, quasi neorealiste (la tuta del titolo è quella di uno spacciatore) ma non prive di ironia. Il testo è infarcito di parole inglesi come moonlight, night, fake, rave, bitch, e il ritornello ha un ritmo implacabile. Tutti canteranno: “Cinque cellulari nella tuta gold, baby non richiamerò”.

Mahmood è gay? Gossip ma nessun coming out

Mahmood ha più volte alimentato i gossip con i discorsi e le voci sulla sua presunta omosessualità, soprattutto dopo la partecipazione con Blanco a Sanremo 2022 con il brano “Brividi”. Un brano che si è guadagnato la stima della comunità LGBT+ proprio perché parla dell’amore senza distinzioni e senza questioni di genere.

Mahmood è gay? La risposta del cantante

Mahmood non ha mai fatto coming out, Alla domanda fatidica sulla sua omosessualità, ha risposto durante un’intervista a Repubblica nel 2021: “Non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”.

Gossip sulla coppia Mahmood-Blanco dopo Sanremo

La complicità tra Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 ha stimolato gli amanti del gossip, facendo pensare che dietro all’amicizia tra i due artisti potesse esserci un amore di natura diversa. Tuttavia, nessuna relazione, tutte chiacchiere: non sono stati mai fidanzati né lo sono adesso.

Le voci su Lorenzo Tobia Marcucci e Manu Rios, il presunto fidanzato di Mahmood

Lorenzo Tobia Marcucci, per molti l’ex fidanzato di Mahmood, lavora nel mondo della moda con il brand Guidi. La coppia è stata immortalata dalla rivista “Chi” nel 2019 e avrebbero avuto una relazione per qualche tempo, nonostante il cantante non abbia mai voluto manifestare i dettagli della sua vita privata scegliendo di evitare sia di confermare che di smentire il rapporto sentimentale.

Negli ultimi giorni, girano altre voci sul nuovo presunto fidanzato di Mahmood. C’è chi fa il nome di Manu Rios (Manuel Rios Fernàndez), attore e modello spagnolo, e chi invece sottolinea la strana complicità con Marco Mengoni, co-conduttore della prima serata del Festival. Non c’è niente di ufficiale, però: Mahmood non ha mai confermato – volutamente – il suo orientamento sessuale e ha solo detto di essere sentimentalmente impegnato. Nulla di più, tutto il resto è un insieme di bufale e rumor.

