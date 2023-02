Simona Ventura: “Non condurrò più ‘L’Isola dei famosi’, ecco perché”

Confessioni sul reality "L'Isola dei Famosi" e gossip su vita privata e amorosa: Simona Ventura a "BellaMa'"

Simona Ventura non tornerebbe mai a condurre il reality “L’Isola dei Famosi” e ha rivelato il perché in una recente intervista.

Ecco le dichiarazioni di una delle “regine” della televisione italiana che, oltre a “L’Isola dei Famosi”, ha partecipato a programmi molto amati dal pubblico come “Mai Dire Gol”, “X-Factor” e l’indimenticabile “Festivalbar”.

Simona Ventura: “Ecco perché non condurrò più L’Isola dei Famosi”

Simona Ventura ha una “lunga storia” con il reality “L’Isola dei Famosi”. Una storia iniziata nel lontano 2003, quando la conduttrice iniziò a condurre il noto reality in onda su Rai 2, che vede una serie di personaggi famosi intenti a imparare tecniche di sopravvivenza in un’isola deserta. È rimasta alla conduzione del programma per ben 8 anni per poi tornare nel 2016 in qualità di concorrente.

Nella puntata di “BellaMa’” (programma condotto da Pierluigi Diaco) di giovedì 16 febbraio, però, Simona Ventura ha dato il suo “addio” definitivo a “L’Isola”, rivelando che non tornerebbe più alla conduzione del programma. La Ragione? “L’ho fatta nel momento migliore con le migliori possibilità, ma poi la televisione è cambiata e quindi mi piace di più Citofonare Rai2 o stare al tavolo con Fabio Fazio (con riferimento a “Che tempo che fa”, ndr)”.

E il mondo dello spettacolo è stato riconoscente con Simona Ventura? A volte sì, a volte no. Almeno questo rivela la conduttrice, riportando come esempi positivi quelli di Belen Rodriguez, Francesca Michielin e Giusy Ferrei.

Durante l’intervento nel programma di Pierluigi Diaco, Simona Ventura ha ricordato con affetto anche la partecipazione al Festival di Sanremo come conduttrice nel 2004. E la conduttrice rilascia qualche gossip anche sulla sua vita amorosa e privata, condividendo con il pubblico l’amore per Giovanni Terzi e per i figli. Tuttavia, sembra che la bellissima e bravissima conduttrice non abbia intenzione di diventare nonna molto presto.

Foto da profilo Instagram @simonaventura