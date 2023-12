Da Elodie a Mario Biondi e Tananai: tutti gli spettacoli per il Capodanno in Sicilia

Siciliani vogliosi di festeggiare in piazza tra auspici e buoni propositi

Mancano pochi giorni per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Per un anno vissuto che ha saputo dare gioie e dolori secondo il proprio bilancio personale, c’è dietro l’angolo l’arrivo di uno nuovo. Trecentosessantacinque giorni in consegna gratuita da riempire con buoni propositi, auspici, successi professionali e voglia di trovare o confermare l’amore del partner. Ogni nuovo anno sa di nuovo inizio, di rinascita, dell’insensata certezza di poter migliore le proprie condizioni di vita e magari riuscire ad essere finalmente risolti, appagati e sereni.

Parola d’ordine festeggiare!

Tra il dire addio al 2023 e benedire l’arrivo del 2024 c’è di mezzo il modo in cui farlo. La parola d’ordine è: festeggiare!C’è chi è già partito per fare il countdown lontano dal proprio Stato di residenza, chi si delizierà con un cenone di Capodanno in una location suggestiva ed esclusiva, chi ha immaginato di aspettare il nuovo anno con parenti e amici e chi non farà a meno della musica e dell’intrattenimento per brindare insieme. In fondo, il detto dice: cosa si fa il primo dell’anno, lo si fa tutto l’anno.

A Palermo la grinta di Elodie

Per i tanti che vorranno divertirsi ascoltando buona musica, in Sicilia per il 31 dicembre 2023 saranno tante le iniziative nelle principali città, soprattutto con la presenza di artisti nazionali e affermati.Ad accendere la notte di San Silvestro a Palermo ci sarà Elodie. La cantante è reduce da un tour che ha registrato sold out e ampi consensi. L’artista si esibirà dopo la mezzanotte in Piazza Castelnuovo, antistante al Politeama. Per ovviare ad ogni problema di sicurezza, la piazza ospiterà fino a 9800 persone.

Catania si scalda con Biondi e Tananai

Il compito di riscaldare Catania e di accompagnare i catanesi al nuovo anno è stato dato a Mario Biondi e a Tananai che direttamente dal palco allestito in Piazza Duomo sapranno intrattenere i tanti presenti cantando i loro più grandi successi. Insieme a loro anche: Anna Castiglia, reduce dall’esperienza di XFactor, Elena Manuele e Sophie Ottone.

Sorpresa a Caltanissetta

A Caltanissetta, invece, con grande stupore e sorpresa ci sarà Irama. L’annuncio è di pochi giorni fa e ha rallegrato i moltissimi fans siciliani che non si aspettavano di poter brindare al 2024 sulle note delle canzoni del loro artista preferito. L’inizio è fissato per le ore 22:15. Ci sarà anche la partecipazione dell’orchestra del maestro Lino Zimbone, che si esibirà in un’interpretazione pop dei brani più ballati del Capodanno. Spazio anche ad un dj set.

“The Good Fellas” a Messina

Dalle ore 23.30 in piazza San Giovanni a Ragusa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno arriverà Dj FARGETTA, mentre in piazza ad Alcamo ci saranno Massimo Minutella, Matranga e Minafò e Roy Paci & Aretuska. In Piazza Duomo a Messina si ballerà con i “The Good Fellas” e un dj set di Radio Italia a cura di dj Paoletta. A Piazza della Repubblica a Milazzo ci sarà Anna Tatangelo. Il 1° gennaio 2024, invece, in Piazza Matteotti a Capo d’Orlando si esibirà Silvia Mezzanotte.